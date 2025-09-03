En pleno arranque del sexenio de Sheinbaum, Pemex regresa al nivel de inversión de la crisis de 2008

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Petróleos Mexicanos (Pemex) está destinando el mismo nivel de inversión que durante la crisis económica de 2008.

De acuerdo con un análisis de México Evalúa, la inversión física de la petrolera, ya bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, se desplomó 32.1% entre enero y julio de 2025, en comparación con el mismo periodo de 2024.

“En términos absolutos, son 70.6 mil millones de pesos menos que el año anterior. Al ejercer únicamente 149.2 mil millones, la petrolera alcanzó el nivel de inversión más bajo desde 2008 para un periodo similar”, destacó el documento.

En el presupuesto aprobado para este año se había proyectado un ajuste de 18.9% en la inversión de Pemex. No obstante, el recorte acumulado hasta julio resultó en 13.2 puntos porcentuales adicionales.

Producción en caída

El retroceso de la inversión ya repercute en la operación de la empresa.

En los primeros meses del año, Pemex reportó una producción promedio de 1.44 millones de barriles diarios (mbd) de crudo, cifra 7.69% inferior a la meta oficial de 1.56 mbd.

“Estamos ante la extracción más baja en más de 35 años”, subrayó el análisis de México Evalúa.