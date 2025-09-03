Peso gana terreno en medio de reunión de Sheinbaum y Marco Rubio

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Este 3 de septiembre el peso abrió con una ligera apreciación de 0.09 por ciento, cotizando alrededor de 18.70 unidades por dólar, según cifras de Bloomberg.

Durante la sesión nocturna, el tipo de cambio se movió en un rango que fue de un máximo de 18.78 a un mínimo de 18.68 pesos por billete verde.

El peso se fortalece por el debilitamiento del dólar, impulsado por una corrección en los mercados internacionales.

La jornada transcurre también con hechos relevantes internacionales, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escribió en su red social que Xi Jinping, su homólogo chino, estaba “conspirando contra Estados Unidos” junto a Vladimir Putin, de Rusia, y Kim Jong Un, líder supremo de Corea del Norte.

La acusación coincidió con el 80 aniversario de las celebraciones en Beijing por la rendición de Japón al final de la Segunda Guerra Mundial, a donde asistieron los tres líderes.

“A pesar de que esto no tuvo un efecto directo sobre el tipo de cambio, hay que recordar que Donald Trump no tuvo éxito en su esfuerzo por detener la guerra entre Rusia y Ucrania el mes pasado, por lo que no se pueden descartar mayores tensiones entre ambos líderes”, insistió el área de análisis de Banco Base.

Visita de Marco Rubio

A nivel bilateral, el día también está marcado por la reunión entre Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Se espera que se firme un acuerdo en materia de seguridad, que tendría como objetivo desmantelar a los cárteles, detener el tráfico de fentanilo y la inmigración ilegal”, se lee en el análisis.

Tras la firma, el canciller Juan Ramón de la Fuente y Rubio ofrecerán una conferencia de prensa conjunta.

Para esta sesión, se prevé que el tipo de cambio esté en un rango de 18.60 a 18.80 pesos por dólar.