Peso sigue ganando mientras que en Estados Unidos buscan evitar un cierre de gobierno

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Este 30 de septiembre el peso muestra una ligera apreciación de 0.12 por ciento, al ubicarse en 18.34 unidades por dólar, de acuerdo con cifras de Bloomberg.

Durante la sesión nocturna, el tipo de cambio registró un mínimo de 18.33 y un máximo de 18.38 pesos por billete verde.

De hecho, con la apertura de la sesión americana, la moneda mexicana se colocó en el cuarto lugar entre las divisas de mercados emergentes con mayores avances frente al dólar.

“Hoy, el tipo de cambio inició la sesión presionado a la baja, gracias a la debilidad del dólar ante la incertidumbre política local y a la espera de conocer el primer reporte de empleo estadounidense de la semana”, explicó el área de análisis de Grupo Monex.

La situación se da en medio de la atención de los inversionistas sobre las negociaciones en el Congreso estadunidense para evitar un cierre de gobierno antes de la medianoche.

También inciden los datos del mercado laboral de ese país, que servirán como referencia para la política monetaria de la Reserva Federal.

Incluso, el reporte de nuevas vacantes JOLTS mostró un total de 7.22 millones en agosto, cifra que superó tanto el dato previo de 7.20 millones, revisado al alza, como la previsión de 7.19 millones.

Sin embargo, el indicador mantuvo la tendencia de desaceleración observada en los últimos meses.