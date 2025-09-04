Alertan por sustancias cancerígenas y tóxicas en esmaltes y gelish para uñas

Sustancias consideradas cancerígenas y tóxicas, que se utilizan en productos como esmaltes y geles, fueron prohibidas. Foto: @consumidores

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Europea prohibió a partir del 1 de septiembre, dos sustancias consideradas cancerígenas y tóxicas, que se utilizan en productos como esmaltes y geles semipermanentes para uñas.

Se trata del óxido de difenilfosfina (TPO, por sus siglas en inglés) y del dimetil-p-toluidina (DMTA), cuyo uso quedó vetado en todos los países de la Unión Europea.

Las autoridades determinaron que ambas sustancias eran CMR: “carcinógenas -que producen cáncer-, mutágenas -que impulsan las mutaciones- o tóxicas para la reproducción -causan infertilidad, abortos, entre otros-”.

Varios estudios científicos demostraron las afectaciones de estos compuestos luego de una exposición continua en humanos, por lo que la medida fue aprobada en mayo de 2025 y recogida en el “Reglamento (UE) 2025/877”, que regula el uso de productos cosméticos con determinadas sustancias.

Desde ahora, los esmaltes y geles semipermanentes que contengan estos elementos, no podrán venderse ni usarse en la Unión Europea. Además, la Comisión recomendó que, en caso de tenerlos en casa, se dejen de utilizar inmediatamente.

Nicolás Olea, académico de Medicina en la Universidad de Granada explicó a “El País” que: “La Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA, por sus siglas en inglés) sacó hace tres años un listado de sustancias químicas que pretendía prohibir en cosméticos y otros ámbitos cotidianos. Tanto el TPO como el DMTA son disruptores endocrinos, pero los prohíben como CMR, porque a las autoridades les cuesta mucho hablar de disruptores, ya que tendrían que prohibir muchos más productos”.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Ciencias de la Salud Ambiental (NIH, por sus siglas en inglés), los disruptores endocrinos son sustancias químicas naturales o sintéticas que pueden imitar o interferir con las hormonas del cuerpo, conocidas como sistema endocrino. Estas sustancias están relacionadas con varios problemas de salud, tanto en animales como en humanos.