Peso gana por debilidad laboral en los Estados Unidos

El peso mexicano se apreció . Foto: Cuartoscuro / Graciela López Herrera

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este 5 de septiembre el peso cotiza en 18.61 unidades por dólar, lo que representó una apreciación de 0.69%, de acuerdo con datos de Bloomberg.

El tipo de cambio se movió entre un máximo de 18.75 y un mínimo de 18.60 pesos por billete verde.

De acuerdo con el área de análisis de Banco Base, la presión sobre la divisa estadounidense responde al deterioro del empleo en ese país.

“Lo que fortalece la expectativa de que la Reserva Federal recortará la tasa de interés el 17 de septiembre y en los próximos meses”, puntualizó la firma en su reporte.

Se trata del retroceso más pronunciado del dólar desde el 22 de agosto, cuando el presidente de la Fed, Jerome Powell, dejó abierta la puerta a un recorte de tasas este mismo mes.

De acuerdo con el informe laboral, durante agosto se crearon apenas 22 mil plazas, muy lejos de las 76 mil que esperaba el mercado, de acuerdo con la encuesta de los establecimientos.

Al mismo tiempo, el número de desempleados aumentó en 148 mil personas, acumulando alzas en seis de los últimos siete meses.

Esta tendencia elevó la tasa de desocupación de 4.2% a 4.3%, el nivel más alto desde octubre de 2021, cuando el mercado laboral apenas comenzaba a recomponerse tras el golpe de la pandemia.