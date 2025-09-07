Profeco alerta por llamado a revisión de siete mil autos Seat. Estos son los modelos afectados

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que participa en el llamado a revisión que hace Seat para 7 mil 057 unidades de vehículos modelos Altea y Leon años 2009 a 2012, así como para 22 autos modelos Ibiza año 2025 y Arona años 2023, 2024 y 2025.

El llamado se debe a material defectuoso en las bolsas de aire marca ZF-Lifetec que, en caso de que se activen por accidente, la carcasa del generador de gas reventaría y algunos de sus componentes se desprenderían, pudiendo ocasionar lesiones a los tripulantes, informó la dependencia en un comunicado.

“En el caso de los vehículos Altea y León, se trata de la bolsa de aire ubicada del lado frontal del lado del conductor, por lo que se sustituirá el generador de gas de la bolsa; en los modelos Ibiza y Arona, es la bolsa del lado del acompañante, la cual se cambiará. En ambos casos, sin costo para las personas”, indicó la Profeco.

La campaña para realizar el cambio inició el pasado 7 de agosto y se mantendrá hasta el mismo día de 2026. Seat informó que, hasta el lanzamiento de la alerta no tenía reporte de daños o incidente alguno en los vehículos comercializados en territorio mexicano, añadió la Procuraduría.

“Quienes requieran tener información detallada sobre el aviso, así como aclaración de dudas, pueden acudir a los distribuidores autorizados Seat, así como en la liga https://www.seat.mx/servicio/garantia/llamado-a-revision.

La automotriz, indicó Profeco, dio a conocer que buscará mediante correo postal a los y las propietarias, y publicará este llamado en su página web http://www.seat.mx/. De igual manera, dispone como medios de contacto el correo electrónico atencion@seat.mx y el número telefónico 800 835 7328.