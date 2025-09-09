La inflación de México aumenta hasta el 3.57% en agosto

Comerciantes del mercado de la Merced, en el centro histórico de la Ciudad de México ofrecen jitomate, aguacate, chile, limon, pepinos. inflación precios . Foto: Miguel Dimayuga

MADRID (EUROPA PRESS) - El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) de México se situó en el 3.57% interanual en el mes de agosto, por encima del 3.51% registrado en julio, según los datos divulgados este martes por el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI), que precisó además que la inflación mexicana aumentó un 0.01% mensual.

La inflación subyacente, que excluye bienes y servicios con precios más volátiles, registró un alza del 0.22% a tasa mensual.

Si se desglosa este dato por sectores, la educación experimentó un incremento de precios del 5.34% anual, mientras que los alimentos, bebidas y tabaco se encarecieron un 5,16%, los servicios un 4.40% y la vivienda un 3.44%. Solo la división de frutas y verduras se abarataron un 8.04%.

El Banco de México (el banco central mexicano, Banxico), decidió recortar en 25 puntos básicos los tipos de interés hasta el 7.75% en su última reunión de política monetaria, celebrada el pasado 7 de agosto.