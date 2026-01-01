Videojuegos violentos estarán libres de impuestos durante 2026

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- En 2026, en México no se tendrán que pagar impuestos por jugar y descargar videojuegos violentos, la medida quedó establecida en un decreto de carácter fiscal.

De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación por Presidencia, el beneficio consiste en un estímulo fiscal equivalente al 100% del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y que debía pagarse por los videojuegos con contenido violento, extremo o para adultos, es decir, aquellos no aptos para personas menores de 18 años.

Esto implica que el impuesto aplicable a estas actividades queda totalmente neutralizado durante 2026.

“El estímulo fiscal será acreditable contra el impuesto especial sobre producción y servicios que deba pagarse por la realización de las citadas actividades”, se lee en el documento oficial.

El decreto también establece una simplificación administrativa para quienes apliquen este estímulo. En específico, se releva a los contribuyentes de la obligación de presentar el aviso previsto en el artículo 25, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, lo que reduce cargas formales y trámites adicionales relacionados con la aplicación del beneficio.

Asimismo, se precisa que el estímulo fiscal previsto en este decreto no se considerará como ingreso acumulable para efectos del Impuesto sobre la Renta (ISR).

El decreto también faculta al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para emitir las reglas de carácter general necesarias para la correcta aplicación del estímulo fiscal y de las demás disposiciones contenidas en el documento.

Con lo que se definirán los detalles operativos para que el beneficio se aplique de manera conforme al marco legal vigente durante 2026.

Estímulo

El impuesto a los videojuegos violentos había quedado originalmente establecido para cobrarse a partir de 2026; sin embargo, en semanas recientes la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el gravamen del 8% ya no se cobraría.

La postura no fue bien recibida por el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, quien sostuvo que la titular del Ejecutivo federal no tiene facultades para inaplicar de manera directa una contribución vigente.

En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, Monreal compartió una tarjeta informativa en la que subrayó que, si la presidenta considera inviable la aplicación del impuesto, la salida correcta desde el punto de vista constitucional es promover su modificación o derogación mediante el proceso legislativo correspondiente.