Con amenaza de acusación penal, Trump escala su pugna contra el presidente de la Fed

WASHINGTON (AP) — El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, aseguró el domingo que el Departamento de Justicia entregó citaciones al banco central y lo amenazó con llevarlo a juicio por su testimonio sobre las renovaciones en los edificios del organismo.

La medida representa una escalada sin precedentes en la disputa del presidente Donald Trump con la Fed, una agencia independiente a la que ha atacado en repetidas ocasiones por no cumplir con sus deseos de una reducción más drástica en su tasa de interés referencial. La renovada lucha probablemente estremecerá el lunes los mercados financieros y, con el tiempo, podría aumentar los costos de los préstamos para hipotecas y otros créditos.

Las citaciones están relacionadas con el testimonio de Powell ante la Comisión Bancaria del Senado en junio pasado, afirmó el presidente de la Fed, respecto a la renovación de 2.500 millones de dólares de dos edificios de oficinas del banco central, un proyecto que Trump ha criticado como excesivo.

Powell dejó de lado el domingo lo que hasta ahora había sido un enfoque contenido ante las críticas e insultos personales de Trump, los cuales había ignorado en buena medida. En su lugar, Powell emitió una declaración en video en la que se refirió sin rodeos a la amenaza de cargos criminales como simples "pretextos" para socavar la independencia de la Fed en lo referente a la fijación de las tasas de interés.

"La amenaza de cargos penales es una consecuencia de que la Reserva Federal establezca tasas de interés con base en nuestra mejor evaluación de lo que conviene a la población, en lugar de seguir las preferencias del presidente", afirmó Powell. "Esto se trata de si la Fed será capaz de seguir estableciendo las tasas de interés con base en la evidencia y las condiciones económicas --o si la política monetaria será dirigida por la presión política o la intimidación".

Es un cambio drástico respecto a las discretas respuestas de la Fed a Trump este año. El banco central ha intentado tranquilizar al gobierno mediante la reducción de algunas políticas, como los esfuerzos para considerar el impacto del cambio climático en el sistema bancario, al que el gobierno se opuso claramente.

Los renovados ataques a la independencia de la Fed, y la firme defensa de Powell, reavivan lo que parecía ser una batalla dormida entre Trump y el presidente que designó en 2017. Las citaciones renovarán los temores de que la independencia de la Fed de la política diaria esté en riesgo, lo que podría socavar la confianza de los inversores globales en los valores del Tesoro de Estados Unidos.

"Anticipamos que el dólar, los bonos y las acciones caigan en las operaciones del lunes en una venta masiva en Estados Unidos similar a la de abril del año pasado en el pico del shock arancelario y la amenaza anterior a la posición de Powell como presidente de la Fed", escribió Krishna Guha, analista de Evercore ISI, un banco de inversión, en una nota a los clientes.

"Estamos perplejos ante este desarrollo profundamente perturbador que surgió de la nada después de un período en el que las tensiones entre Trump y la Fed parecían contenidas", agregó Guha.

En una breve entrevista con NBC News, Trump insistió el domingo en que no tenía conocimiento sobre la investigación a Powell. Cuando se le preguntó si la investigación tenía como objetivo presionar a Powell sobre las tasas, Trump dijo: "No. Ni siquiera pensaría en hacerlo de esa manera".

El mandato de Powell como presidente termina en mayo, y funcionarios del gobierno han indicado que el mandatario podría nombrar un posible reemplazo este mes. Trump también ha intentado despedir a la gobernadora de la Fed, Lisa Cook, quien ha interpuesto una demanda para mantener su empleo y los tribunales han dictaminado que puede permanecer en su puesto mientras el caso se desarrolla. La Corte Suprema escuchará argumentos en ese caso el 21 de enero.

El presidente de la Comisión Bancaria del Senado, Tim Scott, señaló durante una audiencia en junio pasado que la renovación del edificio de la Fed incluía "terrazas en la azotea, ascensores personalizados que se abren a comedores VIP, acabados de mármol blanco e incluso una colección de arte privada".

Powell refutó esos detalles en su testimonio, diciendo "no hay nuevo mármol... no hay ascensores especiales" y agregó que algunos de los elementos controvertidos "no están en el plan actual". Russell Vought, director de la Oficina de Gestión y Presupuesto, dijo en una carta a Powell en julio pasado que su testimonio sobre los cambios en los planes del edificio "plantea serias preguntas sobre el cumplimiento del proyecto" después de que una comisión de planificación había aprobado el proyecto pasado.

Trump estuvo acompañado de Powell durante su recorrido a la obra algunas semanas más tarde y exageró el costo de la renovación. Ese mismo día minimizó cualquier preocupación con la renovación. Dijo: "es algo que tienen que hacer" y agregó: "Miren, siempre hay críticos de lunes por la mañana. No quiero ser así. Quiero ayudarlos a terminarlo".

Cuando se le preguntó si era algo que amerite un despido, Trump dijo: "No quiero poner eso en esta categoría".

El Departamento de Justicia dijo el domingo en un comunicado que no puede comentar sobre ningún caso en particular, pero agregó que la secretaria de Justicia Pam Bondi "ha girado instrucciones a sus fiscales a priorizar la investigación de cualquier abuso de los dólares de los contribuyentes".

Con las citaciones, Powell se convierte en el más reciente adversario percibido del presidente en enfrentar una investigación penal del Departamento de Justicia. El propio Trump ha instado a procesar a sus oponentes políticos, destruyendo las barreras institucionales para un Departamento de Justicia que durante generaciones ha tenido cuidado de tomar decisiones investigativas y procesales independientes de la Casa Blanca.