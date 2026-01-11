Secretario del Tesoro de EU dice que Argentina pagó línea de crédito a gobierno de Trump

Una imagen del presidente argentino Javier Milei aparece en una pantalla gigante en el America Business Forum, el 6 de noviembre de 2025 en Miami. . Foto: AP

BUENOS AIRES, Argentina (AP).- Argentina ha devuelto los fondos que obtuvo de una línea de crédito de 20 mil millones de dólares con el gobierno de Trump, anunció el viernes el secretario del Tesoro estadunidense, Scott Bessent, en un paso crucial para que el presidente argentino Javier Milei restablezca la confianza en su economía crónicamente afectada.

Además de realizar los pagos a los tenedores de bonos, la administración libertaria radical de Milei había "pagado rápida y completamente su limitado retiro", dijo Bessent, sin especificar el monto.

El último informe del Tesoro sobre el estado de la línea de crédito decía que el banco central de Argentina había intercambiado pesos por 2 mil 500 millones de dólares a través del swap hasta fines de octubre.

El Banco Central argentino confirmó el anuncio de Bessent.

El polémico y en gran medida sin precedentes rescate estadounidense proporcionó liquidez en dólares al aliado ideológico de la administración Trump, que se encontraba en problemas de liquidez, y detuvo una caída del mercado en Argentina antes de las cruciales elecciones de mitad de término en octubre pasado.

El partido libertario de Milei obtuvo una importante victoria en las elecciones, consolidando el apoyo a su severo programa de austeridad y apaciguando las preocupaciones de los inversores sobre la capacidad del país, asolado por la crisis, para pagar sus deudas. En otra señal del renovado optimismo en torno a las reformas de Milei, su gobierno emitió un bono en dólares por primera vez en ocho años el mes pasado, presagiando el regreso a los mercados internacionales de bonos.

Gracias al depósito de Argentina, dijo Bessent, el Fondo de Estabilización de Cambios de Estados Unidos utilizado para el rescate ya no tiene pesos argentinos.

Elogió el pago como un hito que justificó el rescate de Argentina por parte del Tesoro , lo que generó dudas sobre la coherencia de la política exterior de Trump, "América Primero", y generó críticas en Estados Unidos por poner en riesgo los fondos públicos. Los expertos también han criticado la naturaleza opaca y aparentemente incondicional del préstamo.

“Estabilizar a un fuerte aliado estadounidense —y generar decenas de millones de dólares en ganancias para los estadunidenses— es un gran logro de Estados Unidos Primero”, escribió Bessent. “Marcar el rumbo para América Latina, una Argentina fuerte y estable que ayude a consolidar un hemisferio occidental próspero, es sin duda lo mejor para nosotros”.

Luis Caputo, ministro de Economía de Argentina, agradeció a la administración Trump “por la confianza en nuestra política económica”.

“Es una excelente realidad para nuestro país haber podido construir esta alianza geopolítica y saber que contamos con el apoyo explícito del país más importante del mundo”, afirmó.

Pero Argentina no está fuera de peligro.

Sus reservas de divisas siguen siendo peligrosamente bajas. Se prevé que el país se vea sometido a mayores presiones en los próximos meses debido al pago de préstamos anteriores del Fondo Monetario Internacional y otras deudas privadas.