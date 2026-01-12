China y la UE acuerdan medidas para resolver su disputa sobre importación de vehículos eléctricos

Trabajadores ensamblan modelos Zeekr 001 EV en la planta de la automotriz china Zeekr en Ningbo, en la provincia oriental china de Zhejiang, el 17 de abril de 2025. Foto: AP

BEIJING (AP) — China y la Unión Europea dijeron el lunes que han acordado pasos hacia la resolución de su disputa sobre las importaciones al bloque de vehículos eléctricos fabricados en China.

Un "documento orientativo" publicado por la UE el lunes proporciona instrucciones para los fabricantes chinos de vehículos eléctricos sobre cómo hacer ofertas de precios para las exportaciones de vehículos eléctricos, incluyendo precios mínimos de importación y otros detalles. La UE había impuesto aranceles de hasta el 35,3% a las importaciones de vehículos eléctricos chinos en 2024 tras una investigación sobre subvenciones.

La UE dijo que las amplias variaciones en los tipos de vehículos hicieron necesario establecer precios mínimos de importación específicos "apropiados para eliminar los efectos perjudiciales de la subvención". También se considerarán los planes de inversión de los fabricantes chinos de vehículos eléctricos dentro de la UE, dijo.

La UE afirmó que la Comisión Europea evaluaría cada oferta de manera "objetiva y justa, siguiendo el principio de no discriminación" y en línea con las normas de la Organización Mundial del Comercio.

"Esto no sólo es beneficioso para asegurar el desarrollo saludable de las relaciones económicas y comerciales entre China y la UE, sino también para salvaguardar el orden del comercio internacional basado en reglas", afirmó un comunicado del Ministerio de Comercio de China.

La Cámara de Comercio de China ante la UE acogió con satisfacción la medida, que dijo que traería un "aterrizaje suave" a la disputa en torno a los vehículos eléctricos.

"Los precios mínimos ofrecen a las marcas chinas probablemente cierta comodidad para continuar sus exportaciones a largo plazo... mientras evitan aranceles de importación más altos", dijo Rico Luman, un economista senior del banco holandés ING que se centra en el transporte, la logística y la industria automotriz. "Estoy convencido de que las incursiones de las marcas chinas continuarán".

Los fabricantes de la UE dependen en gran medida de las baterías, materiales de tierras raras y chips de computadora fabricados en China. Eso requiere "un acto de equilibrio para evitar frustrar la relación comercial" con China, dijo Luman.

La expansión de los fabricantes de vehículos eléctricos chinos en el extranjero ha alarmado a los fabricantes de automóviles en Europa y Estados Unidos. La UE impuso los aranceles para contrarrestar una afluencia de modelos de vehículos eléctricos chinos a precios asequibles en sus mercados, argumentando que los fabricantes chinos se habían beneficiado de subsidios gubernamentales injustos. Estados Unidos implementó un arancel del 100% sobre los automóviles eléctricos fabricados en China en 2024.

El valor de los automóviles eléctricos importados a Europa se disparó de 1.600 millones de dólares en 2020 a 11.500 millones de dólares en 2023. La mayoría de las importaciones provinieron de fabricantes occidentales con fábricas en China, incluidos Tesla y BMW.

Funcionarios de la UE se quejaron de que los fabricantes de automóviles locales chinos estaban a punto de acaparar cuota de mercado al socavar a las marcas de automóviles europeas en precio gracias a los enormes subsidios de Beijing. Estos incluyen pedidos para flotas gubernamentales, préstamos a bajo interés de bancos estatales, acceso a terrenos baratos para fábricas, exenciones fiscales y materias primas y piezas subsidiadas de industrias estatales.

Los aranceles de Estados Unidos bloquean efectivamente casi todas las importaciones de vehículos eléctricos chinos. Pero la UE necesita automóviles eléctricos asequibles del extranjero para lograr sus objetivos de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55% para 2030.

Las automotrices chinas han ganado terreno en Europa a pesar de los aranceles más altos. Los automóviles fabricados en China aumentaron al 6% de las ventas en la UE en la primera mitad de 2025, según la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) y S&P Global Mobility, frente al 5% en el mismo período de 2024.

Los fabricantes con sede en la UE representaron el 74% de las ventas totales de automóviles en la UE en la primera mitad de 2025, dijo la ACEA. Alemania todavía produjo alrededor del 20% de los automóviles vendidos en la UE, seguida de España, Chequia y Francia.

Para 2030, es probable que los fabricantes de automóviles chinos dupliquen su cuota de mercado europea a alrededor del 10%, según la consultora AlixPartners el año pasado.