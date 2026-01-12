Peso abre la semana con ganancias ante amenazas de Trump a la Fed

El precio del dólar durante el segundo día del año rondó su precio entre los 16 y 18 pesos respectivamente en distintas instituciones financieras. Foto: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En este 12 de enero, el peso inicia la sesión con una apreciación de 0.43%, al cotizar alrededor de 17.90 pesos por dólar, de acuerdo con datos de Bloomberg.

Durante la sesión nocturna, el tipo de cambio mostró un máximo de 17.98 pesos y un mínimo de 17.89 pesos por billete verde.

La apreciación del peso se dio a la par de un debilitamiento del dólar, provocado por la presión directa de la administración del presidente Donald Trump para que la Reserva Federal recorte la tasa de interés, y que ha puesto en entredicho la autonomía del banco central estadunidense, señaló al respecto el área de análisis de Banco Base.

“Ayer domingo el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dio a conocer que recibió una citación de un gran jurado del Departamento de Justicia en relación con la renovación de las oficinas de la Fed”, señaló Banco Base en su análisis matutino.

De acuerdo con Powell, el argumento de la renovación de las oficinas es solo un pretexto, ya que sostuvo que la amenaza de cargos penales en su contra está vinculada a que la conducción de la política monetaria no ha seguido “las preferencias del presidente”.

Para Banco Base, se ha abierto una confrontación directa entre la presidencia de la Reserva Federal y la administración de Donald Trump.

“Es probable que aumente la presión para que se hagan recortes de la tasa de interés”, señaló la institución.