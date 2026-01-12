Profeco alerta por riesgo en motor de arranque en más de cinco mil vehículos BMW

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) compartió este lunes el llamado a revisión de BMW para más de 5 mil vehículos con riesgo para el motor de arranque

Los vehículos tienen el riesgo de que les penetre agua en ciertos puntos del motor de arranque y se provoque corrosión, destacó la dependencia federal en un comunicado.

La Procuraduría replicó el llamado que hizo BMW de México para revisión de 5 mil 048 automotores de los modelos 220i Coupé, 320i, 330i, 520i, 530i, 530i Sedán, X3 sDrive20i, X3 xDrive30i, X4 xDrive30i, X4 xDrive20i y Z4 sDrive20i, año 2019, 2020 y 2021.

“Los vehículos tienen el riesgo de que se penetre agua en ciertos puntos del motor de arranque y provocar corrosión, por lo que en algunos casos no encendería el motor.

“También se podría provocar un corto circuito y sobrecalentamiento local del motor (marcha) y, en el peor de los casos, se registraría un incendio en el vehículo aun estando estacionado, por lo que se recomienda que el carro se estacione al aire libre y no en inmediaciones de edificios”, detalló la dependencia federal.

De acuerdo con la Profeco, el proveedor informó que sustituirá el motor de arranque, sin costo para las personas propietarias.

#BoletindePrensa

Profeco difunde llamado a revisión de BMW para más de 5 mil vehículos con riesgo para el motor de arranque



Profeco informa sobre el llamado a revisión de más de 5 mil vehículos BMW modelos 2019 a 2021, debido a un posible riesgo de entrada de agua en el motor de… pic.twitter.com/Zm1dwCifuZ — Profeco (@Profeco) January 12, 2026

Para ello se puso a disposición los medios de contacto con los distribuidores autorizados, el número telefónico 800 00 269 00; la página web https://www.bmw.com.mx/en/footer/recall/recall-es.html, correo electrónico atencionbmw@bmw.com.mx y la liga directa https://www.bmw.com.mx/es/integration/campanas-tecnicas.

Asimismo la automotriz indicó que inició el envío de comunicados y lista de vehículos sujetos a la misma red de distribuidores para que estos inicien el contacto con los consumidores.

También dio a conocer el llamado a revisión en su sitio oficial en el apartado de “Llamados a revisión” y señaló que contactará a las y los consumidores a través de los distribuidores autorizados por medio de correo electrónico, llamadas telefónicas y mensajes “In car” para hacer del conocimiento la campaña de servicio preventivo.

La alerta se emitió el pasado 18 de noviembre y se mantendrá de manera indefinida, subrayó Profeco.

La Procuraduría indicó que estará atenta al cumplimiento del llamado a revisión, y pidió denunciar cualquier anomalía a través del Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y 800 468 8722, así como las redes sociales X: @AtencionProfeco y @Profeco, y Facebook: ProfecoOficial.