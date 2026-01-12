Shein y Temu aumentan precios por aranceles en 2026: alternativas para comprar más barato

Shein, Temu y AliExpress ajustan precios por la entrada en vigor de aranceles de hasta 50 % sobre productos importados.. Foto: Canva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Los precios de productos vendidos a través de plataformas de comercio electrónico como Shein y Temu comenzaron a registrar incrementos en México tras la entrada en vigor de nuevos aranceles a las importaciones provenientes de países con los que el país no tiene tratados de libre comercio. Las medidas forman parte de una reforma a la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2025 y vigente desde el 1 de enero de 2026.

De acuerdo con el decreto, se modificaron 1,463 fracciones arancelarias, con tasas que ahora van de 5 % hasta 50 %, dependiendo del tipo de mercancía. El ajuste aplica a productos importados desde países sin acuerdos comerciales preferenciales con México, entre ellos China, origen de una parte importante del catálogo que ofrecen estas plataformas.

Noticias Relacionadas México prepara fichas para renegociar el T-MEC en 2026 entre presiones y aranceles

Análisis, contexto y hechos. Da clic y síguenos en Google Noticias

Qué productos están alcanzados por los nuevos aranceles

La reforma arancelaria impacta una amplia gama de bienes de consumo. Entre las fracciones con mayores incrementos se encuentran:

Prendas de vestir

Calzado

Juguetes

Artículos del hogar

Utensilios de plástico

Productos electrónicos de bajo valor

Accesorios personales

Especialistas en comercio exterior explican que, en el caso de la ropa y los textiles, las tasas se ubican en rangos de entre 25 % y 35 %, mientras que juguetes, artículos escolares y ciertos productos de uso doméstico pueden enfrentar gravámenes cercanos al 30 %. Otros bienes, como algunos electrodomésticos pequeños y artículos de plástico, quedaron sujetos a tasas que alcanzan hasta 50 %, según la clasificación arancelaria.

La información oficial señala que estos aranceles se aplican al momento de la importación y forman parte de los costos que enfrentan los intermediarios y plataformas que envían mercancía directamente al consumidor final en México.

Cómo se trasladan los costos al consumidor

Autoridades fiscales y analistas coinciden en que los nuevos gravámenes tienden a reflejarse en el precio final de los productos. En el comercio electrónico transfronterizo, los aranceles se suman a otros cargos como impuestos al valor agregado, costos logísticos y servicios de paquetería.

De acuerdo con boletines fiscales difundidos por firmas especializadas, las mercancías que no acrediten origen bajo un tratado comercial vigente quedan automáticamente sujetas a las nuevas tasas. Esto implica que, aun cuando el valor individual del paquete sea bajo, el producto puede generar un impuesto de importación mayor al que se aplicaba antes de 2026.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha señalado en análisis presupuestarios que la actualización de aranceles busca ajustar la recaudación y las condiciones de competencia frente a productos importados que ingresaban con cargas impositivas menores.

Diferencia entre productos con y sin tratado comercial

La reforma no afecta a mercancías que califican como originarias de países con los que México tiene tratados de libre comercio, como Estados Unidos, Canadá o miembros de la Unión Europea, siempre que el importador cumpla con la documentación y certificación de origen correspondiente.

Esto significa que artículos fabricados o ensamblados en esas regiones pueden ingresar con tasas preferenciales o incluso sin arancel, a diferencia de productos provenientes de países sin acuerdos, que ahora enfrentan los nuevos porcentajes establecidos en la ley.

Alternativas para los consumidores ante el alza de precios

Ante el encarecimiento de productos importados desde Asia, los consumidores han comenzado a explorar otras opciones de compra. Una de ellas es optar por bienes producidos en México o en países con tratado comercial, donde el impacto de los aranceles es menor o inexistente.

Otra alternativa es adquirir productos a través de plataformas y comercios que cuentan con inventario ya nacionalizado en almacenes dentro del país. En estos casos, los costos de importación suelen haberse absorbido previamente y los precios pueden mostrar mayor estabilidad.

El comercio minorista tradicional y las cadenas con operaciones locales también aparecen como una opción, especialmente para categorías como ropa básica, artículos para el hogar y productos escolares.

Contexto internacional y expectativas

El ajuste arancelario en México se da en un contexto internacional de revisión de políticas comerciales y fiscales sobre el comercio electrónico transfronterizo. En otros mercados, como Estados Unidos, se han modificado esquemas que permitían la entrada de paquetes de bajo valor sin el pago de ciertos impuestos, lo que ha llevado a plataformas globales a revisar sus estructuras de precios.

En México, las autoridades no han anunciado por ahora cambios adicionales ni exenciones específicas para plataformas de comercio electrónico. Tampoco se han publicado evaluaciones oficiales sobre el impacto puntual en los precios al consumidor, aunque la Secretaría de Hacienda prevé que los ingresos por impuestos a la importación aumenten durante 2026 como resultado de la reforma.