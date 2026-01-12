Sheinbaum arranca con la canasta básica real más alta de todos los sexenios

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A comparación de sus antecesores, el arranque del sexenio de Claudia Sheinbaum se dio con líneas de pobreza más elevadas que las observadas al inicio de los gobiernos previos. El costo real de la canasta básica ampliada, alimentaria y no alimentaria, cerró en 2025 más alto, tanto en zonas rurales como urbanas, esto cuando se mide en términos comparables y se elimina el efecto de la inflación.

De acuerdo con cifras de las líneas de pobreza del INEGI, deflactadas a precios constantes de 2025, el ejercicio realizado por Revista Proceso toma como referencia el primer año completo en el que ya se encontraban en operación las políticas públicas de cada administración federal.

Así, se compara 2025 para Claudia Sheinbaum, 2019 para Andrés Manuel López Obrador y 2013 para Enrique Peña Nieto, entre otros; lo que permite contrastar niveles reales de costo de vida y no trayectorias inflacionarias o variaciones nominales.

La comparación, construida exclusivamente con cifras deflactadas, muestra que el inicio de la administración de Sheinbaum ocurre con un piso más alto en el costo real de vida, tanto en el campo como en las ciudades.

Se trata de observar el umbral real de recursos necesarios para no caer en pobreza en el punto de partida de cada sexenio.

En el ámbito rural, la canasta básica ampliada alcanzó en 2025 un valor real de 3,451.13 pesos, el nivel más elevado entre los arranques de sexenio observados.

Esta cifra supera la registrada en 2019, primer año del gobierno de López Obrador, cuando el costo se ubicó en 3,337.04 pesos.

También se coloca por encima de los niveles observados al inicio de las administraciones de Enrique Peña Nieto, en 2013 con 3,270.46 pesos; de Felipe Calderón, en 2007 con 3,078.06 pesos; y de Vicente Fox, en 2001 con 3,058.25 pesos.

A precios constantes, el umbral mínimo de recursos necesarios para cubrir la canasta en zonas rurales es hoy más exigente que en cualquiera de los arranques previos.

Zonas urbanas

En las zonas urbanas, en 2025, primer año del gobierno de Sheinbaum, el costo real de la canasta básica ampliada se ubicó en 4,818.14 pesos. Es el nivel más alto desde que se tienen registros comparables por inicio de sexenio.

La cifra es superior a la observada en 2019, con López Obrador, con 4,759.49 pesos; en 2013, con Peña Nieto con 4,748.55 pesos; y en 2007, con Felipe Calderón 4,734.53 pesos.

De hecho, el nivel de 2025 prácticamente empata con el registrado en 2001, durante el arranque del gobierno panista de Vicente Fox, cuando la canasta urbana se ubicó en 4,815.07 pesos.

A precios constantes, el inicio del actual sexenio marca así un retorno a los niveles más elevados del costo de vida urbano observados en la primera administración panista.