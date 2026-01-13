México, el país más expuesto a la revisión del T-MEC en 2026: Banco Mundial

Los presidentes de México, Claudia Sheinbaum, y de Estados Unidos, Donald Trump, con el primer ministro de Canadá, Mark Carney. Foto: @Claudiashein

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A la par de reducir la perspectiva de crecimiento económico para México en 2026, el Banco Mundial señaló que nuestro país es el más vulnerable ante la revisión del T-MEC, dada su alta dependencia comercial y productiva con Estados Unidos.

De acuerdo con su nuevo documento de perspectivas de crecimiento y riesgos, la institución estima que la economía mexicana crecerá 1.3% en 2026.

Esta cifra representa un ajuste a la baja frente a la proyección previa, en octubre, el Banco Mundial había estimado un crecimiento de 1.4 por ciento.

La nueva previsión se encuentra condicionada a lo que ocurra con Estados Unidos y con el presidente Donald Trump. En particular, el organismo subraya que la evolución de la actividad dependerá de cómo se disipen los factores de incertidumbre vinculados a la política comercial estadunidense.

“Se espera que una vez que se recupere del fuerte aumento en la incertidumbre respecto de las políticas comerciales y las empresas se adapten al nuevo entorno comercial”, se lee en el documento.

Para el país, todo dependerá de los resultados de la revisión de 2026 del acuerdo comercial que mantiene con Estados Unidos y Canadá. Si dicha revisión deriva en cambios que limiten el intercambio comercial, el impacto no sería marginal.

Si los resultados de la revisión se traducen “en restricciones al comercio, la actividad regional se vería afectada”.

“Dados sus estrechos vínculos económicos con Estados Unidos, México es particularmente vulnerable a esta situación”, al concentrar una parte sustancial de sus exportaciones, inversión y cadenas productivas en ese mercado.

Además, el organismo expuso que un crecimiento mundial más débil de lo esperado podría provocar una caída significativa en los precios de los productos básicos, escenario que también tendría implicaciones negativas para el país.

“La baja de los precios de las principales exportaciones regionales pesaría a su vez sobre los ingresos fiscales y los saldos externos”, sostuvo el Banco Mundial.

Retos

En este panorama, México, como economía en desarrollo, enfrenta retos y uno de los principales es la creación de empleo suficiente y de calidad para atender a los jóvenes que alcanzarán la edad de trabajar en la próxima década.

Asimismo, el país debe movilizar capital privado a gran escala para respaldar la inversión productiva.

En conjunto, estas medidas pueden contribuir a reorientar la creación de empleo hacia trabajos formales y más productivos.

El Banco Mundial también subrayó la necesidad de mejorar el clima para los negocios, incrementando la credibilidad de las políticas públicas y la certidumbre regulatoria, de manera que las empresas cuenten con condiciones claras para expandirse y planear inversiones de largo plazo.

A ello se suma el reto de reforzar la sostenibilidad fiscal, que se ha visto erosionada en los últimos años por perturbaciones superpuestas, mayores necesidades de desarrollo y el aumento en los costos del servicio de la deuda.

De hecho, México comparte esta condición con otras economías emergentes, en donde “la deuda pública (…) se encuentra en su nivel más alto en más de medio siglo, restablecer la credibilidad fiscal se ha convertido en una prioridad urgente”, insistió el organismo.