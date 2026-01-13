Peso gana después de datos de inflación en Estados Unidos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Para este 13 de enero, el peso inicia la sesión con una apreciación de 0.34%, cotizando alrededor de 17.86 pesos por dólar, de acuerdo con datos de Bloomberg.

Durante la sesión nocturna, el tipo de cambio operó en un máximo de 17.93 pesos y un mínimo de 17.84 pesos por billete verde.

De acuerdo con Grupo Monex, el dólar pierde fuerza conforme los inversionistas asimilan los datos de inflación en Estados Unidos.

Y es que el reporte de inflación CPI correspondiente a diciembre mostró un aumento anual de 2.7%, cifra en línea con el dato previo y con las previsiones del mercado, mientras que la inflación subyacente se ubicó en 2.6%, por debajo de la expectativa de 2.7%.

Este último dato es clave para una moderación más clara.

“Reforzando la visión del mercado de un recorte de 25 pb en el rango objetivo de la tasa de fondos federales de la FED en junio”, señaló Grupo Monex.

Independencia de la Fed

Adicionalmente, el Grupo Financiero Banco Base recordó que el 12 de enero el dólar se debilitó luego de que Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, recibiera una citación del Departamento de Justicia.

“Esto generó nerviosismo en los mercados ante posibles riesgos para la independencia de la Fed como banco central”, sostuvo la institución.

Durante la madrugada de hoy, los presidentes de nueve bancos centrales alrededor del mundo, entre ellos el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra y el Banco de Canadá, expresaron su respaldo a Jerome Powell y a la Reserva Federal, “destacando que la independencia del banco central es fundamental para la estabilidad de precios, así como para la estabilidad financiera y económica”.

Esta muestra de apoyo se suma a los comentarios emitidos el día de ayer por los tres expresidentes más recientes de la Reserva Federal, quienes también defendieron la autonomía de la institución.

“Cabe resaltar que una eventual pérdida de la independencia de la Fed no solo tendría implicaciones negativas para la inflación y la economía de Estados Unidos, sino que también generaría efectos adversos a nivel global”, señaló Banco Base.