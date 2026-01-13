Trump desdeña el T-MEC: “es realmente irrelevante”

Trump en una fábrica de Ford en Michigan. Foto: @WhiteHouse

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC) es "irrelevante", afirmó este martes el presidente Donald Trump.

En declaraciones formuladas en una planta de ensamblaje de Ford en Michigan, el republicano desestimó el acuerdo comercial cuya revisión está prevista para este año.

“Ni siquiera pienso en el T-MEC", dijo el magnate, quien añadió que el pacto "no nos supone ninguna ventaja real; es realmente irrelevante", aunque señaló que a México y Canadá les gustaría que persistiera.

El acuerdo, dijo, beneficia principalmente a Canadá, pero que los estadunidenses "no necesitan sus productos" porque "todos se están mudando aquí".

"Podríamos tenerlo o no, no importaría", insistió el inquilino de la Casa Blanca sobre el acuerdo trilateral establecido en su primer mandato.

Cuando se le preguntó si todavía quiere el acuerdo, Trump respondió: "Creo que lo quieren", refiriéndose a México y Canadá, e insistió: "Realmente no me importa".

"Quiero ver que a Canadá y México les vaya bien. El problema es que no necesitamos sus productos. Ya saben, no necesitamos autos fabricados en Canadá. No necesitamos autos fabricados en México. Queremos fabricarlos aquí. Y eso es lo que está sucediendo", remarcó Trump.