Moody’s Analytics reprueba a Banxico en control de inflación: “no es creíble”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Para Moody’s Analytics, “lamentablemente”, el Banco de México ha perdido credibilidad en los últimos años, está en duda la eficacia del banco central mexicano para cumplir su mandato fundamental.

De acuerdo con Alfredo Coutiño, director para América Latina de Moody’s Analytics, “ni el mercado ni los analistas consideran que la política actual” de la institución sea efectiva para alcanzar el objetivo de inflación.

En el análisis del directivo, existen tres factores que respaldan “la afirmación de que la política monetaria actual no es creíble” e “ineficaz para cumplir con el mandato constitucional de lograr una inflación baja y estable, anclada en su objetivo central de 3 por ciento”.

El primer factor detrás de la falta de credibilidad, sostuvo la agencia, es el retiro prematuro de la restricción monetaria a lo largo de 2025, “impulsado por el afán de las autoridades de apoyar la recuperación de una economía que ha mostrado debilidad prolongada”.

“Esto derivó en un ajuste monetario incompleto, ya que el relajamiento anticipado no eliminó las presiones de demanda generadas por el exceso de liquidez, lo que impidió la convergencia de la inflación subyacente hacia el objetivo de 3%”, se lee en el documento de la calificadora.

La inflación subyacente, que excluye los precios más volátiles y es la que mejor refleja las presiones de demanda, es clave para evaluar si la política monetaria está funcionando.

El segundo factor que refleja la falta de confianza en la conducción de la política monetaria es el deterioro de las expectativas de inflación tanto del mercado como de los analistas.

“Las expectativas han puesto en duda los propios pronósticos del banco central sobre una convergencia de la inflación al 3% antes del cierre de 2026. Las expectativas de inflación subyacente, recabadas por el propio banco central, han aumentado gradualmente desde un promedio mínimo de 3.6% a mediados de 2026 hasta 3.8% al final del año”, señaló.

El tercer factor es el persistente repunte de la inflación subyacente a lo largo de 2025, que se aceleró conforme los recortes de tasas aumentaron en magnitud, pasando de 25 puntos base en 2024 a 50 puntos base en la primera mitad de 2025.

“Así, la inflación subyacente no solo dejó de disminuir, sino que incluso aumentó, al pasar de 3.7% al cierre de 2024 a 4.3% al cierre de 2025”, sostuvo la agencia.

Por lo tanto, no resulta sorprendente que la inflación subyacente se mantuviera por encima de 4% en la segunda mitad de 2025, cuando la política monetaria se volvió acomodaticia.

Crisis de credibilidad en 2025

Este análisis no ha sido ajeno al interior del propio banco central. A lo largo de 2025, incluida una entrevista con la Revista Proceso, el subgobernador de Banxico Jonathan Heath señaló que la institución enfrenta una “crisis de credibilidad” en sus pronósticos, particularmente por la forma en que se ha manejado la inflación.

Incluso, durante ese año, votó en contra de los recortes a la tasa de interés, al considerar que aún no estaban dadas las condiciones para relajar la política monetaria.

En contraste, la Junta de Gobierno ha defendido el proceso de toma de decisiones y ha negado que exista, como tal, una crisis de credibilidad.