Pese a Trump y sus críticas al T-MEC, General Motors anuncia inversión de mil mdd en México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Después de que Donald Trump señaló que el T-MEC “no es relevante” y que hará todo lo que esté en su poder para que las armadoras automotrices se queden en Estados Unidos, General Motors anunció una inversión de mil millones de dólares para México.

De acuerdo con el presidente y director general de GM de México, Francisco Garza, la inversión se desplegará en un lapso de dos años y estará dirigida a fortalecer las operaciones de manufactura de la compañía en el país.

“Realizaremos una inversión de mil millones de dólares durante los próximos dos años en nuestras operaciones locales de manufactura y continuaremos trabajando en proyectos futuros enfocados en la demanda doméstica, reforzando nuestro compromiso de largo plazo con México”, dijo el directivo.

La llegada de estos capitales, sostuvo, obedece al crecimiento que ha tenido la compañía en el territorio mexicano en los últimos años, así como a las facilidades que ha dado el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para detonar el mercado interno.

Esto implica que México ofrece condiciones de certidumbre para expandir capacidad productiva y planear nuevas inversiones.

“Nos espera un 2026 de retos importantes, donde adaptaremos nuestra estrategia para responder a las cambiantes necesidades de nuestros clientes. Como parte de esta nueva estrategia, y en línea con los esfuerzos del gobierno mexicano para fortalecer el mercado interno”, sostuvo.