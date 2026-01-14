CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Este 14 de enero el peso inicia la sesión con una apreciación de 0.05 por ciento, cotizando alrededor de 17.82 pesos por dólar, de acuerdo con datos de Bloomberg.

Durante la sesión nocturna, el tipo de cambio registró un máximo de 17.83 y un mínimo de 17.80 pesos por billete verde.

Este último nivel marca un nuevo mínimo en lo que va del año y no se observaba desde el 18 de julio de 2024.

“Así, el peso suma tres sesiones consecutivas de apreciación, acumulando un avance de 0.94% o 16.9 centavos en ese periodo”, señaló el área de análisis de Banco Base.

La apreciación del peso se explica, en primer lugar, por un retroceso del dólar estadunidense.

Y es que se ha visto presionado por la persistente incertidumbre en torno a la autonomía de la Reserva Federal, ante las presiones de la administración de Donald Trump para que el banco central recorte la tasa de interés.

Este tipo de señales suele generar dudas en los mercados sobre la conducción de la política monetaria en Estados Unidos.

Adicionalmente, el peso también avanza en momento de ganancias en el mercado de materias primas.

De acuerdo con Banco Base, este entorno “impulsa varias divisas de economías emergentes o productoras de commodities”, como es el caso de México.