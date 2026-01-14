Plusvalía de Afores rompe récord en 2025 con rendimiento billonario

Una feria de afores en la Ciudad de México. Foto: Octavio Gómez

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Las plusvalías de los ahorros para el retiro de los trabajadores mexicanos, alcanzaron un récord histórico en 2025. Las administradoras de fondos para el retiro (Afore) obtuvieron rendimientos por un billón 141 mil 766 millones de pesos, de acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

El monto acumulado fue más del doble al del año anterior, 2024. Además, fue la cifra más alta desde que las Afores comenzaron a operar, hace 28 años.

De acuerdo con datos del organismo, las Afores tuvieron ocho meses consecutivos de rendimientos positivos en 2025; abril fue el único mes que presentó minusvalías, a causa de la incertidumbre que se generó con la política de aranceles de Estados Unidos.

En diciembre del 2025, las plusvalías ascendieron a 25 mil 452 millones de pesos, lo que representó el segundo peor mes de rendimientos para los ahorros en las Afores durante todo 2025, informó la Consar.

El máximo histórico en las plusvalías de los ahorros para el retiro se dio en un año de buenos rendimientos en los mercados financieros tanto de México como del mundo. Lo anterior, a pesar de la volatilidad generada por factores de inestabilidad política, como el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

Además, las plusvalías se dieron en el contexto del recorte a las tasas de referencia por parte del Banco de México (BdeM) y la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos.

Las Afores administraban, al cierre de noviembre de 2025, un total de 69.42 millones de cuentas de ahorro para el retiro con recursos por un total de 8.29 billones de pesos. La Consar calculó que alrededor de 57% de todos esos recursos son rendimientos netos, de acuerdo con “El Financiero”.

En los últimos nueve años, las Afores sólo han tenido minusvalías en dos ocasiones: en 2018 y en 2022.

¿Para qué sirven las Afores y en que se invierte el dinero para el retiro?

Las Afores son un instrumento financiero de ahorro que permite a los trabajadores mexicanos aumentar sus recursos para la vejez, a través de instituciones que se dedican exclusivamente a administrar e invertir los recursos que los empleados depositan en su cuenta individual.

En las Afores cada uno de los trabajadores tiene una cuenta individual que es personal y única. En dicha cuenta, se acumulan los recursos que invierten periódicamente el patrón, el gobierno y el empleado.

Las Afores tienen el mandato de invertir los ahorros para el retiro de los trabajadores con el fin de generar los mayores rendimientos posibles y de esa manera otorgar mejores pensiones.

El 51% del portafolio de inversión de las Afores se encuentra en deuda gubernamental mexicana, de acuerdo con reportes periodísticos. En tanto, los mercados accionarios globales ofrecen un 5.9% en promedio.