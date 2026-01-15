El ánimo para invertir en 2025 se desplomó a niveles de la pandemia: Coparmex

"Nuestros indicadores muestran una caída en la confianza para invertir", dijo Juan José Sierra Álvarez, presidente de Coparmex, en conferencia de prensa.. Foto: Coparmex

CIUDAD DE MÉXICO (apro) En 2025, el ánimo para invertir en México cerró en niveles comparables a los de 2020, el año más crítico de la pandemia, de acuerdo con los resultados anuales de DataCoparmex.

DataCoparmex es una encuesta que permite medir los factores que inciden directamente en la actividad empresarial y en la toma de decisiones de inversión.

En la edición del año pasado, el ejercicio fue levantado entre el 20 de agosto y el 20 de octubre de 2025 en 71 Centros Empresariales, con la participación de 3 mil 850 compañías distribuidas en las 32 entidades federativas.

De acuerdo con los resultados, únicamente 39.5% de las empresas considera que el país ofrece condiciones propicias para invertir.

Este nivel es similar al registrado durante la pandemia y resulta significativamente menor al promedio superior a 50% observado entre 2021 y 2023, periodo en el que se había dado una recuperación paulatina del optimismo empresarial tras el choque sanitario.

Entre los factores que explican este bajo porcentaje destaca la incertidumbre económica, que concentra 26.1% de los obstáculos señalados por las empresas. A ello se suma la inseguridad, con 20.4%, y el contexto político, con 18.4%.

“Los datos que presentamos provienen de empresas que viven esta realidad todos los días (...) nuestros indicadores muestran una caída en la confianza para invertir o un aumento en la inseguridad, no estamos hablando de sensaciones, sino de la realidad que están enfrentando miles de empresas en el país”, dijo en conferencia de prensa el presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Juan José Sierra Álvarez.

Inseguridad sigue afectando

Dentro de DataCoparmex destaca el indicador #MásSeguridad, el cual muestra que la inseguridad continúa afectando de forma severa al sector empresarial en México.

De hecho, 46.8% de las empresas reportó haber sido víctima de al menos un delito.

Los delitos más frecuentes identificados por las empresas son el robo de mercancía en tránsito (25.6%), la extorsión o cobro de piso (17.3%), el robo de vehículo (16.1%) y los delitos informáticos (10.4%).