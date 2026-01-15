Se rompe racha de ganancias para el peso por fortalecimiento del dólar

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Para este 15 de enero, el peso inicia la sesión con una depreciación de 0.16 por ciento, cotizando alrededor de 17.82 pesos por dólar, de acuerdo con datos de Bloomberg.

De hecho, la depreciación del peso ocurre a la par de un fortalecimiento del dólar estadunidense.

El dólar avanza debido a los comentarios de Donald Trump, quien señaló que no planea despedir a Jerome Powell, a pesar de la investigación del Departamento de Justicia sobre la renovación de la sede de la Reserva Federal.

“Esto genera optimismo sobre la independencia de la Reserva Federal, fortaleciendo ligeramente al dólar estadounidense”, señaló al respecto el área de análisis de Banco Base.

A la par, se publicaron las solicitudes iniciales de apoyo por desempleo correspondientes a la semana terminada el 10 de enero, las cuales se ubicaron en 198 mil, lo que implicó una caída de 9 mil solicitudes respecto a la semana anterior y su menor nivel desde la última semana de noviembre.

El dato se ubicó por debajo de la expectativa del mercado de 214 mil solicitudes y, sin considerar la última semana de noviembre, representó su menor nivel desde enero de 2024.

Por otro lado, las solicitudes continuas de apoyo por desempleo se ubicaron en 1.8 millones en la semana del 3 de enero, con una disminución de 19 mil respecto a la semana previa y también por debajo de la expectativa del mercado.

“Estos datos son positivos para el mercado laboral de Estados Unidos”, señaló Banco Base.