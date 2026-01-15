Sheinbaum autoriza a Minsa de Altagracia Gómez el esquema que AMLO vetó a Oxxo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A pesar de que durante la administración de Andrés Manuel López Obrador se buscó evitar beneficiar a empresas privadas mediante permisos de autoconsumo eléctrico, el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo autorizó a la productora de harinas Minsa de Altagracia Gómez Sierra, la construcción de plantas de cogeneración a gas natural en diferentes partes del país.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Energía (CNE), se trata de la construcción de plantas en Veracruz, Jalisco, Coahuila y Sinaloa.

Desde febrero de 2025 la empresa de la principal asesora económica de Claudia Sheinbaum solicitó el permiso para construir una planta de cogeneración en Jáltipan, Veracruz, ante la entonces Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Posteriormente, el 9 de septiembre de 2025, la compañía presentó una nueva solicitud de permisos, ahora ante la CNE, para edificar plantas de cogeneración a gas natural en Guadalajara, Jalisco; Ramos Arizpe, Coahuila; y Ahome, Sinaloa.

Cabe señalar que la CRE fue extinta como parte de la reforma a los órganos autónomos, lo que trasladó sus atribuciones a la Comisión Nacional de Energía.

“Se aprueba el otorgamiento a Minsa de permisos para generar energía eléctrica para la figura de autoconsumo”, se lee en los documentos emitidos por la CNE.

Según la información contenida en los expedientes de la CNE, las centrales eléctricas ubicadas en Ahome, Ramos Arizpe y Jáltipan tienen como fecha prevista de inicio de operaciones el 31 de enero de 2026. En tanto, la planta de cogeneración localizada en Guadalajara entrará en funcionamiento el 28 de febrero de 2026, apenas un mes después.

Cada uno de los permisos otorgados a las centrales eléctricas de Minsa tendrá una vigencia de 20 años, contados a partir de diciembre de 2025.

Esto implica que la empresa contará con autorización para generar energía eléctrica bajo el esquema de autoconsumo hasta mediados de la década de 2040, lo que le otorga certidumbre de largo plazo en costos energéticos.

La autorización de estos permisos contrasta con la política aplicada durante el gobierno de López Obrador, cuando no se aprobó ningún proyecto de cogeneración bajo la modalidad de autoconsumo.

En ese periodo, incluso, sobresalió la confrontación directa del entonces presidente con las cadenas comerciales como Oxxo, a las que acusó públicamente de no pagar electricidad y de vender energía a tarifas más bajas, utilizando esquemas de autoabasto que el gobierno calificó como ilegales.