En plena disputa con el SAT, Afore Azteca de Salinas Pliego duplica ganancias y le gana a Hank

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El empresario Ricardo Salinas Pliego, a través de Afore Azteca, fue quien registró el mayor crecimiento en ganancias durante 2025 dentro del conjunto de afores de la iniciativa privada.

Se trata de recursos que provienen del ahorro para el retiro de millones de trabajadores mexicanos, administrados por el empresario que le debe al SAT y que cobra comisiones y obtiene utilidades por manejar ese dinero.

De acuerdo con la base de datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), ya con cifras deflactadas para eliminar el efecto de la inflación, el aumento anual fue de 106%.

En términos reales, las ganancias de Afore Azteca pasaron de 290.9 millones de pesos en 2024 a casi 600 millones de pesos en 2025.

Con ello, Afore Azteca se colocó como la administradora con el mayor aumento anual entre las nueve principales afores privadas.

Detrás de Azteca aparece Invercap, con un incremento de 59.81%, al pasar de casi 196 millones de pesos en 2024 a 313 millones de pesos reales en 2025.

Posteriormente se ubica Afore Coppel, que reportó un aumento de 41.82%, al pasar de 868 millones de pesos a mil 231 millones de pesos. Afore Inbursa registró un incremento de 34.08%, con ganancias que avanzaron de 579 millones de pesos a 777 millones de pesos.

Muy cerca se encuentra Profuturo, con un aumento de 31.38%, al pasar de 2 mil millones de pesos a 2.6 mil millones de pesos.

A continuación se posiciona Afore Banamex, que registró un incremento de 30.68%, pasando de 1.8 mil millones de pesos a 2.44 mil millones de pesos.

Banorte de los Hank González

Más abajo aparece Afore XXI Banorte de la familia Hank González, con un incremento de 8.92%.

Pese a su crecimiento moderado, es la afore que concentra el mayor monto de ganancias totales, al pasar de 2.7 mil millones de pesos reales a 3 mil millones de pesos, administrando el ahorro de una porción sustancial de los trabajadores formales del país.

Es decir, aunque su crecimiento porcentual fue menor que el de otras afores, en términos absolutos sigue siendo la más dominante por el volumen de utilidades que concentra, lo que también habla del tamaño de su operación.

Después se ubica SURA, con un aumento de apenas 2.02%, uno de los más bajos del conjunto. Aun así, mantiene volúmenes elevados, al pasar de 2.1 mil millones de pesos a 2.2 mil millones de pesos.

En contraste, Principal fue la única afore con pérdidas, al registrar una caída de 33.35%, pasando de 319 millones de pesos a 212 millones de pesos.

La única afore pública

PensionISSSTE, la única afore pública, fue la que registró el mayor incremento de todo el sistema, con un aumento de 127.88%.

Pasó de 388 millones de pesos en 2024 a 885 millones de pesos en 2025.