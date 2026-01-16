Peso pierde mientras se esperan comentarios de la Fed

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este 16 de enero, el peso inicia la sesión con una depreciación de 0.16%, cotizando alrededor de 17.68 pesos por dólar, de acuerdo con datos de Bloomberg.

En la sesión nocturna el tipo de cambio tocó un mínimo de 17.64 y un máximo de 17.68 pesos por billete verde.

“La depreciación del peso se debe a una corrección moderada al alza, luego de ganar terreno durante cuatro sesiones consecutivas, acumulando un avance de 1.78% o 32.1 centavos en ese periodo”, expuso al respecto el área de análisis de Banco Base.

Con esto, en la semana el peso acumula una apreciación de 1.63% y de mantenerse así durante la sesión, sería la mayor apreciación semanal del peso desde el 27 de junio del 2025.

Lo que explica parte de la sesión, es que nuevamente habrá comentarios de oficiales de la Reserva Federal, siendo los últimos antes del periodo de silencio previo al anuncio de política monetaria programado para el 28 de enero.

“A las 9:50 horas se esperan comentarios de Susan Collins, presidenta de la Fed de Boston, a las 10:00 horas hablará la vicepresidenta de supervisión, Michelle Bowman y a las 14:30 horas hablará el vicepresidente de la Reserva Federal, Philip Jefferson. Bowman y Jefferson, al ser gobernadores de la Reserva Federal, son miembros con voto permanente en el Comité Federal de Mercado Abierto, mientras que Collins no vota en las decisiones de política monetaria del 2026”, señaló Banco Base.