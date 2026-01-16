Sheinbaum promete sanear a Pemex, pero la petrolera se endeuda por 31 mil 500 mdp para volver a BMV

La Torre de Pemex en la Ciudad de México. Foto: Fernando Gutiérrez Juárez

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- En el gobierno de Claudia Sheinbaum y bajo la promesa reiterada de que la deuda de Petróleos Mexicanos (Pemex) comenzará a reducirse y que para 2027 la petrolera contará con finanzas sanas, la empresa se prepara para volver al mercado bursátil con la colocación de tres bonos en la Bolsa Mexicana de Valores por un monto de hasta 31 mil 500 millones de pesos.

Se trata de una operación que compromete flujos futuros y cuyos pagos se extenderán más allá de la actual administración de la petrolera y del propio sexenio, y heredará obligaciones tanto a las siguientes direcciones de Pemex como a los futuros gobiernos federales.

De acuerdo con el prospecto de colocación enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, la emisión contempla los certificados bursátiles Pemex 26, Pemex 26-2 y Pemex 26-U.

La calificadora Moody’s es la encargada de evaluar estos bonos y, de hecho, dentro del análisis que presentó deja constancia de que los pagos de estos financiamientos se trasladarán en el tiempo a los siguientes gobiernos federales.

“El bono Pemex 26 tendrá un plazo de aproximadamente cinco años y pagará intereses cada 28 días a una tasa variable referenciada a la TIIE de fondeo; el bono Pemex 26-2 tendrá un plazo de aproximadamente ocho años y pagará intereses semestralmente a una tasa fija nominal; y el bono Pemex 26-U tendrá un plazo de aproximadamente diez años y pagará intereses semestralmente a una tasa fija real”, señaló la agencia.

También se precisa que los pagos “se liquidarán cada 28 días en las fechas señaladas en el calendario inserto”, sostiene el documento.

El monto total autorizado del programa asciende hasta cien mil millones de pesos, mientras que para esta emisión específica se prevé una colocación por hasta 31 mil 500 millones de pesos, la cual se espera se realice entre el 3 y el 13 de febrero de este año.

Los intermediarios colocadores de esta operación son Casa de Bolsa Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte; Casa de Bolsa BBVA México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México; MONEX Casa de Bolsa, S.A. de C.V., MONEX Grupo Financiero; Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander México; Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat; y Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V., Grupo Financiero Ve por Más.

Evaluación

En su evaluación, Moody’s Local México considera que estas operaciones, en conjunto con la reforma energética y la publicación del Plan Estratégico 2025–2035 de la compañía, “fortalecen el compromiso del gobierno federal de seguir impulsando la viabilidad operativa y financiera de la empresa”

No obstante, la calificadora señala que Pemex enfrenta “serios desafíos operativos y financieros”. Por ejemplo, el apalancamiento de la petrolera, calculado por Moody’s Local México como Deuda Total / EBITDA de los últimos 12 meses, se situó en un nivel elevado de 12.32 veces al tercer trimestre de 2025, acompañado de un alto costo de financiamiento y de un perfil de vencimientos que incluye amortizaciones por 13 mil millones de dólares en 2026.

Es decir, la nueva deuda se suma a una montaña de compromisos ya existentes.

A ello se añade “la producción de crudo registra una tendencia a la baja durante los últimos trimestres y se requieren inversiones de capital significativas para alcanzar los objetivos trazados en el Plan Estratégico”.