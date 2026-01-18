La Unión Europea y el bloque sudamericano del Mercosur firman un histórico acuerdo de libre comercio. Foto: AP/Jorge Saenz

ASUNCIÓN, Paraguay (AP).- La Unión Europea y el bloque Mercosur de países sudamericanos firmaron formalmente el sábado un acuerdo de libre comercio largamente buscado , fortaleciendo los lazos comerciales ante el creciente proteccionismo y las tensiones comerciales en todo el mundo.

La ceremonia de firma en Asunción, la capital de Paraguay, culmina más de un cuarto de siglo de tortuosas negociaciones. Marca una importante victoria geopolítica para la UE en una era de aranceles estadounidenses y un aumento de las exportaciones chinas, ampliando la presencia del bloque en una región rica en recursos, cada vez más disputada por Washington y Pekín.

También envía un mensaje de que América del Sur mantiene una gama de relaciones comerciales y diplomáticas incluso cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, hace un esfuerzo agresivo por lograr el dominio geopolítico del hemisferio occidental.

El acuerdo aún podría enfrentar obstáculos en el Parlamento Europeo, que debe ratificarlo para su entrada en vigor. La ratificación se considera prácticamente garantizada en Sudamérica, donde cuenta con un amplio apoyo.

El Mercosur está integrado por las dos mayores economías de la región, Argentina y Brasil, además de Paraguay y Uruguay. Bolivia, el miembro más reciente del bloque, no está incluida en el acuerdo comercial, pero podría incorporarse en los próximos años. Venezuela ha sido suspendida del bloque y no está incluida en el acuerdo.

Con el apoyo de los países ganaderos de América del Sur y los intereses industriales europeos, el acuerdo eliminará gradualmente más del 90% de los aranceles sobre bienes que van desde la carne argentina hasta los automóviles alemanes, creando una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo y haciendo que las compras sean más baratas para más de 700 millones de consumidores.

Los líderes consideran que el acuerdo supone una victoria sobre el proteccionismo

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que dirige el poder ejecutivo de la UE, describió el acuerdo como un baluarte contra las políticas disruptivas de la administración Trump.

“Refleja una decisión clara y deliberada: elegimos el comercio justo por encima de los aranceles. Elegimos una colaboración productiva a largo plazo por encima del aislamiento”, declaró von der Leyen en una velada reprimenda a Trump en la ceremonia, que comenzó cuando Trump anunció aranceles del 10% a ocho países europeos por su oposición al control estadounidense de Groenlandia.

“Uniremos fuerzas como nunca antes, porque creemos que esta es la mejor manera de hacer prosperar a nuestra gente y a nuestros países”, añadió.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, un defensor desde hace mucho tiempo del acuerdo comercial, lo celebró como una victoria para la cooperación global.

“En un momento en que el unilateralismo aísla los mercados y el proteccionismo inhibe el crecimiento global, dos regiones que comparten valores democráticos y un compromiso con el multilateralismo eligen un camino diferente”, publicó Lula en X.

El impulso final para el acuerdo llegó después de que la UE exigiera más concesiones para los agricultores.

Pero Lula no acudió a la ceremonia de firma, lo que indica que hay tensiones latentes entre los bloques comerciales.

Brasil, que ejerció la presidencia rotatoria del Mercosur el año pasado, se estaba preparando para ser anfitrión de la ceremonia de firma el mes pasado cuando los países europeos la cancelaron, exigiendo más concesiones para los agricultores temerosos de un aumento en las importaciones agrícolas baratas.

Privado de la atención pública, Lula se mostró indignado por lo que en Sudamérica fue visto como el último ejemplo de las exigencias autoritarias de la UE.

Una de las principales razones por las que el acuerdo tardó tanto en concretarse fueron las demandas de Bruselas de controles sobre los procesos agrícolas sudamericanos, desde la regulación de la deforestación hasta normas sobre los envases de plástico, ya que los agricultores europeos se quejaron de que no podían competir si sus homólogos sudamericanos estaban sujetos a estándares más bajos.

“Las listas maximalistas de demandas de la UE para las economías en desarrollo dispuestas a firmar acuerdos de libre comercio a menudo se perciben como condescendientes”, dijo Agathe Demarais, investigadora principal de políticas del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores.

Algunos agricultores europeos esperan bloquear la ratificación

Después de que el acuerdo incorporara regulaciones ambientales, cuotas estrictas para las importaciones agrícolas, como la carne de res y el azúcar, y plazos escalonados para las reducciones arancelarias, la UE mejoró aún más el trato para sus agricultores con la promesa de cuantiosos subsidios. Esto impulsó a Italia, potencia agrícola, a firmar el acuerdo a principios de este mes.

Pero incluso cuando la tinta se secó el sábado, los poderosos grupos de presión en Europa todavía esperaban impedir que el acuerdo superara su principal obstáculo final: la ratificación por parte del Parlamento Europeo.

Francia sigue oponiéndose al acuerdo, y el presidente Emmanuel Macron teme que la frustración de los agricultores con la UE pueda llevar a más votantes a la extrema derecha del país en las elecciones presidenciales de 2027.

En una entrevista, el comisario de Comercio de la UE, Maroš Šefcovic, dijo que comenzaría a presionar el lunes para conseguir que los miembros del Parlamento Europeo apoyaran el acuerdo con la esperanza de verlo aprobado en la primera mitad de este año.

“Tendremos una comunicación muy intensa con todos los miembros a nivel grupal, a nivel individual”, dijo Šefcovic a The Associated Press, expresando su confianza en que “todos realizarán los procedimientos lo más rápido posible para que podamos beneficiarnos de este logro histórico”.

Šefcovic no nombró a Trump, pero como Estados Unidos amenaza con aranceles más altos, el comisionado dijo que el acuerdo envió el mensaje "de que si alguien prefiere y cree en aranceles altos y políticas de poder, el Mercosur y los países europeos que representan a más de 700 millones de personas claramente creen en... el derecho internacional, la previsibilidad, la certeza y la eliminación de las barreras comerciales".

Un Mercosur revivido conquista al escéptico Milei

El acuerdo es una señal de la renovada relevancia del bloque después de años en los que se vio envuelto en disputas políticas, socavado por crisis económicas y limitado por gobiernos proteccionistas.

Quizás lo más llamativo sea el entusiasmo del presidente argentino Javier Milei, un libertario radical y admirador de Trump que comparte el desprecio del líder estadounidense por instituciones globales como las Naciones Unidas. Milei asumió el cargo a finales de 2023 con solo desprecio por el Mercosur, calificándolo de "prisión", amenazando con retirarse y ausentarse de la cumbre de 2024 .

Pero su entusiasmo por el libre comercio superó cualquier escepticismo hacia el bloque en la ceremonia del sábado.