Profeco anuncia acuerdo con Dell para compensar a consumidores afectados en Buen Fin

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció un acuerdo con la empresa de computación Dell para resolver la demanda de acción colectiva presentada por consumidores por una promoción del Buen Fin de hace casi 10 años.

La dependencia federal informó que celebró un convenio con Dell México mediante el cual se soluciona la demanda de acción colectiva por reclamaciones suscitadas el 15 de noviembre de 2016.

Con al acuerdo se resarcirá a las personas representadas y a quienes cumplan los requisitos para adherirse a los beneficios alcanzados con la acción colectiva, informó la dependencia federa.

“Quienes hayan sido afectadas y afectados por la cancelación unilateral de las compras realizadas el 15 de noviembre de 2016, relativas a la oferta de venta de diversos equipos de cómputo tipo laptop con un precio desde $679.00 pesos por parte de Dell México, pueden adherirse al convenio”, expuso la Profeco.

En ese contexto dijo que los interesados se pueden comunicar al teléfono 55 5625 6700 extensiones 11122, 11292, 11948 y 11121, de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.

De igual manera pueden consultar los requisitos y formularios en el Portal de Acciones Colectivas https://acolectivas.profeco.gob.mx y remitir la documentación correspondiente al buzón acolectivas@profeco.gob.mx.

La dependencia anunció que el plazo para la adhesión y entrega de documentos concluirá el 28 de mayo de 2027 y no habrá prórroga.

La información recibida, añadió. se analizará para acreditar la procedencia conforme a las cláusulas del convenio y mediante correo electrónico se informará a las personas consumidoras su adhesión, así como los pasos a seguir para recibir la compensación correspondiente.