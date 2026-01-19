Con la 4T, Slim gana en segundos lo que millones de mexicanos tardan en semanas: Oxfam. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En los últimos cinco años el empresario mexicano Carlos Slim Helú, desde el inicio de la pandemia, “ganó en un segundo lo que a una persona promedio en México le toma una semana completa de trabajo”, de acuerdo con Oxfam, movimiento global que agrupa a varias ONG para luchar contra la pobreza y la injusticia, y su informe global Contra el imperio de los más ricos. Defendiendo la democracia frente al poder de los milmillonarios.

El documento, que coincide con el arranque del Foro Económico Mundial en Davos, expone que el dueño de Telmex y Grupo Carso alcanzó en 2025 una fortuna sin precedentes.

Todo ello ha ocurrido durante el llamado segundo piso de la Cuarta Transformación, una etapa en la que se ha prometido mayor justicia social, pero que coincide con la aceleración inédita de la riqueza extrema.

Además, la riqueza que Slim, señaló Oxfam, es el resultado de un sistema mexicano que actúa como cómplice de la desigualdad, una dinámica que se replica en toda América Latina.

“En Latinoamérica, los sistemas fiscales se han convertido en cómplices de esta desigualdad. En una de las regiones del mundo con la mayor polarización entre la riqueza en manos del 1 % más rico y el 50 % más pobre, las estructuras tributarias son incapaces de frenar esta acumulación extrema”, se lee en el documento.

Mientras el 50 % más pobre destina el 45 % de sus ingresos al pago de tributos, el 1 % más rico aporta menos del 20 %.

El informe sostiene, además, que los “gobiernos de todo el mundo están tomando la decisión incorrecta, al anteponer los intereses del gran capital frente a la defensa de las libertades. Poniéndose del lado de los más ricos”.

“Están eligiendo reprimir el descontento de la ciudadanía por el elevado coste de la vida, en lugar de optar por mecanismos de redistribución de la riqueza hacia el conjunto de la población”, señaló.

Oxfam sostiene que quienes más se están enriqueciendo a nivel económico son también quienes concentran mayor poder político, influyendo de manera directa en la configuración de sociedades, economías y políticas públicas.

Si bien el informe no lo menciona de manera explícita, en el caso de Slim resulta imposible separar el crecimiento de su fortuna de la presencia de sus empresas en proyectos estratégicos de infraestructura pública.

Desde el Tren Maya hasta el Plan México, pasando por su relación con el sector energético y Pemex, la expansión de su emporio ha ido de la mano de decisiones del Estado.

La llegada de Donald Trump

El documento también expone que este aumento en la concentración de riqueza extrema a nivel global coincide con el mandato de Donald Trump en Estados Unidos, una administración caracterizada por favorecer de manera abierta los intereses de los más ricos.

Entre los ejemplos que menciona Oxfam están la reducción de impuestos a los superricos, el bloqueo de avances en cooperación fiscal internacional, la reversión de esfuerzos para contener el poder monopolístico y el impulso al valor de acciones vinculadas a la inteligencia artificial.