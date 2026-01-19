Doce hombres acaparan más riqueza que cuatro mil millones de personas: Oxfam

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En un mundo cada vez más desigual, donde 3 mil personas tienen fortunas superiores a los mil millones de dólares, un grupo de apenas 12 hombres acapara más riquezas que la de los cuatro mil millones de humanos que conforman la mitad de la población más pobre, denunció hoy la organización internacional Oxfam.

En su informe anual sobre desigualdad, Oxfam insistió en que los multimillonarios no solo han acelerado la concentración de riquezas en la última década –con un crecimiento aun más veloz el año pasado–, sino que han acentuado su influencia en los gobiernos y en las reglas que rigen las sociedades, entre otros mediante la “supresión de la protesta y el silenciamiento del disenso”.

Lo más ilustrativo de este fenómeno es visible en Estados Unidos, según Oxfam, donde el multimillonario Donald Trump colocó a otros ultrarricos en cargos clave de su gabinete, incluyendo a Elon Musk, el hombre más rico del planeta, a quien encomendó la tarea de recortar de manera drástica el gasto público en la administración, hasta que los dos hombres se pelearon.

De acuerdo con la organización, los gobiernos del planeta están “tomando la decisión equivocada”: la de defender “la riqueza en lugar de la libertad”, reprimiendo al descontento de las personas respecto al disparo en el precio de la vida, en lugar de apostar a una mejor redistribución del dinero de los ricos hacia el resto de la sociedad.

Oxfam deploró que los ultrarricos han tomado el control de los aparatos de toma de decisión mediante la compra de actores políticos –y de partidos políticos--, el dominio sobre los medios, las redes sociales y la inteligencia artificial, o buscando directamente el poder a través de las urnas.

Como contraparte a este régimen de desigualdad –marcado por medidas de austeridad y recortes-- y de secuestro del poder político, la organización observó un aumento de las políticas represivas que coartan las libertades, o que fomentan los discursos antimigrantes para imputar los problemas sociales a los indocumentados.

Como cada año, Oxfam termina su informe sobre una nota positiva, con el planteamiento de que esta situación puede revertirse; urgió los gobiernos a poner en marcha políticas efectivas de reducción de la desigualdad en los ingresos, a contener el poder político de los ultrarricos mediante una serie de medidas –como un mayor impuesto a las fortunas, una regulación más estricta de los cabildeos o un control reforzado sobre los algoritmos que rigen las redes sociales--, y a incentivar la participación de la ciudadanía mediante organizaciones, sindicatos y redes.