Minsa aclara que tiene permisos para plantas y asegura que el esquema no viola la prohibición de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Minsa, propiedad de Altagracia Gómez Sierra, reconoció que sí recibió permisos para la construcción de plantas de cogeneración a gas natural en distintas regiones del país, pero aseguró que el esquema autorizado no viola la prohibición impulsada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Por medio de un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores y dirigido al público inversionista, Minsa reconoció formalmente la obtención de estos permisos, tal como lo reportó Proceso.

No obstante, la empresa señaló que los permisos corresponden a la modalidad de autoconsumo, y no al esquema de autoabasto, una figura históricamente cuestionada por el gobierno de Morena.

“La modalidad de autoabasto surge con la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (abrogada) y en ella se autorizaba la interconexión y uso de la red nacional de la CFE a efecto de comercializar con terceros la generación eléctrica”, se lee en el documento enviado al mercado.

En sentido distinto, la compañía explicó que el autoconsumo se utiliza únicamente cuando el generador y el consumidor final son la misma sociedad. Bajo este esquema, precisó que está prohibido comercializar energía con terceros y, en el caso específico de Minsa, no es necesaria la interconexión a la red de la Comisión Federal de Electricidad.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Energía, desde febrero de 2025 la empresa solicitó el permiso para construir una planta de cogeneración en Jáltipan, ante la entonces Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Más adelante, el 9 de septiembre de 2025, Minsa presentó una nueva solicitud de permisos, esta vez ante la Comisión Nacional de Energía (CNE), para edificar plantas de cogeneración a gas natural en Guadalajara, Ramos Arizpe y Ahome.

“Se aprueba el otorgamiento a Minsa de permisos para generar energía eléctrica para la figura de autoconsumo, bajo la modalidad de cogeneración en Jáltipan en Veracruz, Guadalajara en Jalisco, Ramos Arizpe en Coahuila y Ahome en Sinaloa”, se lee textualmente en el permiso de la CNE, documento que se encuentra en poder de Proceso.

Según los expedientes de la CNE, las centrales eléctricas ubicadas en Ahome, Ramos Arizpe y Jáltipan tienen como fecha prevista de inicio de operaciones el 31 de enero de 2026.

En tanto, la planta de cogeneración localizada en Guadalajara entrará en funcionamiento el 28 de febrero de 2026, apenas un mes después.

Cada uno de los permisos otorgados a las centrales eléctricas de Minsa tendrá una vigencia de 20 años, contados a partir de diciembre de 2025.

Política de AMLO

Durante el gobierno de AMLO, el sector eléctrico enfrentó una fuerte demora en la emisión de permisos, derivada de la intención expresa de perseguir y desmantelar la figura del autoabasto, lo que terminó frenando incluso proyectos de cogeneración, aunque con excepciones visibles, como los permisos otorgados a grupos azucareros.

En ese periodo, incluso, sobresalió la confrontación directa del entonces presidente con cadenas comerciales como Oxxo, a las que acusó públicamente de no pagar electricidad y de vender energía a tarifas más bajas, utilizando esquemas de autoabasto que el gobierno calificó como ilegales.

El suministro eléctrico de las tiendas de FEMSA provenía de parques privados, mediante esquemas de porteo y tarifas preferenciales, lo que colocó al autoabasto en el centro del debate político.