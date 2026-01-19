Peso pierde mientras Estados Unidos pone los ojos en Groenlandia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El peso inicia la sesión del 19 de enero con una depreciación de 0.04%, al cotizar alrededor de 17.63 pesos por dólar, de acuerdo con datos de Bloomberg.

Durante la sesión nocturna, el tipo de cambio tocó un mínimo de 17.60 pesos por dólar, nivel no visto desde el 12 de julio de 2024, y un máximo de 17.67 pesos por billete verde.

Esta mañana, la depreciación del peso se explica, además, por un incremento en la aversión al riesgo global, derivado de mayores tensiones entre Estados Unidos y países de Unión Europea, relacionadas con la intención del presidente Donald Trump de adquirir Groenlandia, de acuerdo con el análisis matutino de Banco Base.

“El sábado por la mañana, Trump comunicó a través de su red social que a partir del 1 de febrero entrará en vigor un arancel del 10% para Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Países Bajos y Finlandia”, señaló la institución financiera.

El nuevo arancel, añadió el análisis, aumentará a 25% el 1 de junio y se mantendrá vigente hasta que Estados Unidos complete la compra de Groenlandia.

Además, varios embajadores de la Unión Europea acordaron implementar medidas de represalia en caso de que los aranceles anunciados por Donald Trump entren en vigor, lo que podría incluir cancelar el acuerdo comercial alcanzado entre Estados Unidos y los países de Europa en 2025.

“No se puede descartar una acción militar por parte de Estados Unidos, pues en una carta enviada por Trump al primer ministro de Noruega el domingo, señala que ya no siente una obligación de pensar solamente en la paz y ahora pensará en lo que es ‘bueno y adecuado’ para los Estados Unidos”, sostuvo Banco Base.