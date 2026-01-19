Profeco vigila venta de boletos para BTS; exige a Ocesa informar con claridad

El grupo coreano BTS aparece en la 64.a edición anual de los Premios Grammy en Las Vegas el 3 de abril de 2022. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP, archivo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) tomó cartas en la polémica sobre los próximos conciertos de la banda surcoreana de k-pop BTS en México.

La dependencia informó en un comunicado y en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum que recibió 4 mil 746 denuncias digitales relacionadas con la falta de información relacionada con los conciertos previstos para mayo.

“Hay mucha conversación en redes sociales. A nosotros, por ejemplo, del jueves de la semana pasada al día de ayer nos han llegado 4 mil 746, entre documentos y correos electrónicos, solicitando que Profeco revise que: se anuncien los precios a tiempo, que se publiquen los mapas de los asientos, que se determinen cuáles van a ser los cargos, las condiciones completas en la venta de los boletos, los precios de entrada y qué incluyen estos paquetes como especiales que de repente venden en estos conciertos”, informó el procurador federal del Consumidor, César Iván Escalante Ruiz.

Posteriormente, la dependencia emitió un comunicado en el que exhortó a la firma OCESA a proporcionar información clara y veraz en la venta de boletos para espectáculos

“La Profeco solicita a OCESA que anuncie precios, cargos y condiciones completas de la venta de boletos de los conciertos del BTS World Tour para la CDMX en mayo”, expuso la institución, al recordar que uno de los derechos fundamentales de las y los consumidores es el derecho a la información

Transparencia

La Profeco exhortó a la empresa promotora de entretenimiento “a actuar con legalidad y se conduzca con transparencia y veracidad” con las personas interesadas en asistir a los conciertos programados en para mayo la Ciudad de México.

“Se solicita que anuncie precios, cargos y condiciones completas de la venta de los boletos”, remarcó la dependencia,

En caso de que haya precios dinámicos, la institución pidió que también se haga del conocimiento de las personas interesadas en adquirir una entrada; así como de los paquetes VIP y qué incluyen estos.

Debido a que se tiene conocimiento de que habrá una preventa exclusiva para fans de la agrupación, añadió se solicitará la cantidad de boletos que serán ofrecidos a través de la venta ARMY Membership y para la venta general, respectivamente.

La Profeco subrayó que uno de los derechos fundamentales de las y los consumidores es el derecho a la información a recibir datos completos, claros y veraces sobre lo que compran, precio, características e incluso riesgos.