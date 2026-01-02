KFC
Operadoras de KFC y Pizza Hut acuerdan fusiÃ³n; la operaciÃ³n serÃa de 934 millones de dÃ³laresLa entidad combinada operarÃ¡ mÃ¡s de 3 mil restaurantes, consolidando casi todas las operaciones en India bajo un solo franquiciado y generarÃ¡ ingresos aproximadamente de 867 millones de dÃ³lares. Esto consolidarÃ¡ los negocios de ambas cadenas de comida rÃ¡pida en el paÃs mÃ¡s poblado del mundo.
CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).-Devyani International y Sapphire Foods, dos de los principales franquiciados de Yum! Brands en India, anunciaron una fusiÃ³n valorada en aproximadamente 934 millones de dÃ³lares, que consolidarÃ¡ las operaciones de KFC y Pizza Hut en el paÃs bajo una sola entidad. Esto consolidarÃ¡ los negocios de ambas cadenas de comida rÃ¡pida en el paÃs mÃ¡s poblado del mundo.
La entidad combinada operarÃ¡ mÃ¡s de 3 mil restaurantes, consolidando casi todas las operaciones de KFC y Pizza Hut en India bajo un solo franquiciado de Yum! Brands.
La transacciÃ³n, aprobada por las juntas directivas el 1 de enero, implica un intercambio de acciones a razÃ³n de 177 acciones de Devyani por cada 100 de Sapphire, y se espera que entre en vigor el 1 de abril de 2026, pendiente a aprobaciones regulatorias que podrÃan tomar entre 12 y 15 meses.
Esta fusiÃ³n representa un paso clave para fortalecer la presencia de Yum! Brands en uno de sus mercados de mayor crecimiento, al unificar operaciones paralelas y generar sinergias anuales estimadas en 210-225 millones de rupias (alrededor de 23-25 millones de dÃ³lares) a partir del segundo aÃ±o completo de integraciÃ³n.
Devyani International, controlada por el multimillonario Ravi Jaipuria, es el mayor franquiciado de Yum! Brands en India, con mÃ¡s de 2 mil establecimientos que incluyen KFC, Pizza Hut y Costa Coffee, principalmente en el norte y este del paÃs, ademÃ¡s de operaciones en Nepal, Nigeria y Tailandia.
Sapphire Foods, por su parte, gestiona alrededor de 1.000 locales de KFC, Pizza Hut y Taco Bell, enfocados en el sur de India, Sri Lanka y Maldivas.
Ambas compaÃ±Ãas han enfrentado presiones en el sector de restaurantes de servicio rÃ¡pido (QSR) por una desaceleraciÃ³n en las ventas mismas tiendas y costos elevados, lo que hace de esta consolidaciÃ³n una estrategia para mejorar la resiliencia y la rentabilidad.
Analistas destacan que esto podrÃa marcar un precedente para consolidaciones en mercados emergentes, donde las franquicias fragmentadas limitan la escala.
Con informaciÃ³n de Europa Press.