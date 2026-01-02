CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).-Devyani International y Sapphire Foods, dos de los principales franquiciados de Yum! Brands en India, anunciaron una fusiÃ³n valorada en aproximadamente 934 millones de dÃ³lares, que consolidarÃ¡ las operaciones de KFC y Pizza Hut en el paÃ­s bajo una sola entidad. Esto consolidarÃ¡ los negocios de ambas cadenas de comida rÃ¡pida en el paÃ­s mÃ¡s poblado del mundo.

La entidad combinada operarÃ¡ mÃ¡s de 3 mil restaurantes, consolidando casi todas las operaciones de KFC y Pizza Hut en India bajo un solo franquiciado de Yum! Brands.

La transacciÃ³n, aprobada por las juntas directivas el 1 de enero, implica un intercambio de acciones a razÃ³n de 177 acciones de Devyani por cada 100 de Sapphire, y se espera que entre en vigor el 1 de abril de 2026, pendiente a aprobaciones regulatorias que podrÃ­an tomar entre 12 y 15 meses.

Esta fusiÃ³n representa un paso clave para fortalecer la presencia de Yum! Brands en uno de sus mercados de mayor crecimiento, al unificar operaciones paralelas y generar sinergias anuales estimadas en 210-225 millones de rupias (alrededor de 23-25 millones de dÃ³lares) a partir del segundo aÃ±o completo de integraciÃ³n.

Devyani International, controlada por el multimillonario Ravi Jaipuria, es el mayor franquiciado de Yum! Brands en India, con mÃ¡s de 2 mil establecimientos que incluyen KFC, Pizza Hut y Costa Coffee, principalmente en el norte y este del paÃ­s, ademÃ¡s de operaciones en Nepal, Nigeria y Tailandia.

Sapphire Foods, por su parte, gestiona alrededor de 1.000 locales de KFC, Pizza Hut y Taco Bell, enfocados en el sur de India, Sri Lanka y Maldivas.

Ambas compaÃ±Ã­as han enfrentado presiones en el sector de restaurantes de servicio rÃ¡pido (QSR) por una desaceleraciÃ³n en las ventas mismas tiendas y costos elevados, lo que hace de esta consolidaciÃ³n una estrategia para mejorar la resiliencia y la rentabilidad.

Analistas destacan que esto podrÃ­a marcar un precedente para consolidaciones en mercados emergentes, donde las franquicias fragmentadas limitan la escala.

Con informaciÃ³n de Europa Press.