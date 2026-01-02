Peso arranca 2026 con ganancias

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El peso inicia la primera sesión del año con una apreciación de 0.33 por ciento, cotizando alrededor de 17.94 pesos por dólar, de acuerdo con datos de Bloomberg.

Durante la sesión nocturna, el tipo de cambio se movió dentro de un rango amplio, al tocar un máximo de 18.01 y un mínimo de 17.92 pesos por billete verde.

De acuerdo con el área de análisis de Banco Base, la apreciación del peso ocurre a pesar de que se observa un avance del dólar en los mercados internacionales.

Uno de esos factores está relacionado con las ganancias en el mercado de materias primas.

En particular, el precio de la plata avanza 3.11% y cotiza en 73.88 dólares por onza, luego de haber acumulado una ganancia de 147.95% a lo largo de 2025.

“Cabe recordar que México es el principal productor de plata a nivel global con cerca del 22.6% de la producción, muy por encima de otros productores relevantes como China y Perú que producen el 13.4% y 13.2% de la plata a nivel global”, destacó Banco Base.

De hecho, como resultado del avance en los precios de las materias primas, las divisas que más se aprecian en la jornada, además del peso mexicano, corresponden principalmente a países productores de materias primas, entre ellas el real brasileño.

Información relevante

Es importante señalar que el mercado se mantiene a la espera de información económica relevante que permita evaluar la probabilidad de que la Reserva Federal continúe recortando la tasa de interés en 2026.

De hecho, la próxima semana en Estados Unidos se publicará el índice manufacturero del Institute for Supply Management (ISM) correspondiente a diciembre.