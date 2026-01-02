El logotipo de Tesla se exhibe en un concesionario Tesla el jueves 13 de marzo de 2025 en Miami. Foto: AP

NUEVA YORK (AP) â€” Tesla perdiÃ³ el tÃ­tulo como el fabricante de vehÃ­culos elÃ©ctricos de mayores ventas en el mundo el viernes, ya que una revuelta de clientes por las polÃ­ticas de derecha de Elon Musk, la expiraciÃ³n de crÃ©ditos fiscales en Estados Unidos para compradores y la fuerte competencia en el extranjero hicieron que las ventas cayeran por segundo aÃ±o consecutivo.

Tesla informÃ³ que entregÃ³ 1,64 millones de vehÃ­culos en 2025, una disminuciÃ³n del 9% respecto al aÃ±o anterior.

El rival chino BYD, que vendiÃ³ 2,26 millones de vehÃ­culos el aÃ±o pasado, es ahora el mayor fabricante de vehÃ­culos elÃ©ctricos.

Es un cambio sorprendente para Musk, quien una vez desestimÃ³ a BYD como una amenaza cuando el ascenso de Tesla parecÃ­a imparable, aplastando a las automotrices tradicionales con muchos mÃ¡s recursos y ayudando a convertirlo en el hombre mÃ¡s rico del mundo.

Las ventas de Tesla para el cuarto trimestre del 2025 totalizaron 418.227, quedando por debajo de los 440.000 que los analistas encuestados por FactSet esperaban. El total de ventas se vio afectado por la expiraciÃ³n de un crÃ©dito fiscal de 7.500 dÃ³lares que fue eliminado por el gobierno del presidente Donald Trump a finales de septiembre.

Las acciones de Tesla subieron un 0,5% a 451,60 dÃ³lares en las primeras transacciones del viernes.

Incluso con mÃºltiples problemas afectando a la empresa, los inversores esperan que el CEO de Tesla, Musk, pueda cumplir con sus ambiciones de hacer de Tesla un lÃ­der en el servicio de taxis autÃ³nomos y lograr que los consumidores adopten robots humanoides que puedan realizar tareas bÃ¡sicas en hogares y oficinas. En un reflejo de ese optimismo, las acciones terminaron 2025 con una ganancia de aproximadamente el 11%.

El Ãºltimo trimestre de 2025 fue el primero con ventas de versiones simplificadas del Model Y y Model 3 que Musk presentÃ³ a principios de octubre como parte de un esfuerzo por revivir las ventas. El nuevo Model Y cuesta poco menos de 40.000 dÃ³lares, y los clientes pueden comprar el Model 3 mÃ¡s barato, por menos de 37.000 dÃ³lares. Se espera que esas versiones ayuden a Tesla a competir con los modelos chinos en Europa y Asia.

Para los resultados del cuarto trimestre que se publicarÃ¡n a finales de enero, los analistas esperan que la empresa registre una caÃ­da del 3% en las ventas y una caÃ­da de casi el 40% en las ganancias por acciÃ³n, segÃºn FactSet. Los analistas prevÃ©n que la tendencia a la baja en ventas y beneficios eventualmente se revierta a medida que avance el 2026.

Los inversores han ignorado en gran medida las cifras decrecientes, eligiendo centrarse en el cambio de Musk hacia diferentes partes del negocio.

Ha estado diciendo que la caÃ­da en las ventas de automÃ³viles no importa tanto ahora porque el futuro de la empresa reside mÃ¡s en su nuevo servicio de taxis autÃ³nomos, el negocio de almacenamiento de energÃ­a de la empresa y la construcciÃ³n de robots para el hogar y la fÃ¡brica. Para hacer que su tarea valga la pena, los directores de Tesla otorgaron a Musk un nuevo paquete de pago potencialmente enorme que los accionistas respaldaron en la reuniÃ³n anual en noviembre.

Musk obtuvo otra gran ganancia hace dos semanas cuando la Corte Suprema de Delaware revocÃ³ una decisiÃ³n que lo privÃ³ de un paquete de pago de 55.000 millones de dÃ³lares que Tesla otorgÃ³ en 2018 .

Musk podrÃ­a convertirse en el primer billonario del mundo a finales de este aÃ±o cuando venda acciones de su empresa de cohetes SpaceX al pÃºblico por primera vez en lo que los analistas esperan que sea una oferta pÃºblica inicial espectacular.