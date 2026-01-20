Contención empresarial en Coahuila ante fracaso de producción de autos y caída de empleo

SALTILLO, Coah. (apro).-Las ensambladoras automotrices no vieron venir la inexistencia de demanda de los autos eléctricos, afirmó el secretario de Economía en Coahuila, Luis Olivares Martínez, quien señaló que la empresa General Motors regresará a la producción de combustión interna, una vez que se vuelva a instalar la tecnología con la que trabajaban antes de este proyecto. La entidad realiza tareas de contención ante caída drástica del empleo en 2025.

El funcionario estatal señaló que la semana pasada estuvo en Detroit con ejecutivos de la empresa, la cual el pasado viernes inició un despido masivo de mil 900 trabajadores en las plantas de Ramos Arizpe, y quienes calificaron sus instalaciones y la mano de obra coahuilense como la principal “por cuestiones de eficiencia de productividad y rentabilidad".

"¿Qué pasa ahora? Pues que no se venden los autos eléctricos como ellos esperaban y tienen que reajustar y volver a sus líneas de producción, pero sin dejar lo eléctrico. No se va a olvidar la tecnología eléctrica, pero si va a retrasarse”, señaló y recordó que en esa reunión se dio a conocer la inversión por mil millones de dólares que General Motors destinará en este 2026 a las distintas plantas ubicadas en los estados de Guanajuato, San Luis Potosí, Estado de México, y por supuesto Coahuila.

Afirmó que los problemas que enfrenta la fabricación de autos eléctricos, es que también influyó que en México no se contó con la infraestructura necesaria para la operación de los vehículos y “en el mercado tampoco se empezó a comprar el producto, como en algún momento las marcas lo pensaron”.

Señaló también que el año pasado no se contempló que Estados Unidos desaparecería el incentivo a los compradores de vehículos eléctricos, con lo cual se afectó al mercado.

De acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Coahuila fue la entidad que más fuentes de empleo perdió en el 2025, un total de 22 mil 687, la mayor parte de ellas relacionadas con el sector manufacturero.

Olivares Martínez manifestó que el año pasado fue algo atípico y al estar relacionada la manufactura local con el sector de exportación, aunado al tema de la incertidumbre generada por los aranceles con los que amenaza el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el estado de Coahuila resultó afectado en el empleo formal.

-¿Qué acciones tendrán que emprender para contrarrestar esta pérdida de empleos?- se le cuestionó.

“Es un trabajo ahora de mucha contención. Hemos estado muy cercanos a las empresas para valorar caso por caso y ver de qué manera se pueden subsanar las circunstancias que están pasando, incluso fuera del contexto nacional pero que les impactan. Hemos estado también en algunas ocasiones generando algunos tipos de incentivos muy particulares, cuando nos comentan que son temas transitorios", explicó y puso como ejemplo los casos donde el gobierno estatal otorga becas económicas para la capacitación de los trabajadores con el fin de que las empresas no den de baja a los empleados.

También dijo que muchas de las inversiones para la ampliación de varias empresas sí se concretaron durante el 2025, pero no hubo contratación de nuevo personal porque los empresarios decidieron traspasar a las nuevas instalaciones a los trabajadores que ya estaban en su plantilla.

Afirmó que en estos primeros días del 2026 se reciben algunos proyectos de inversión, aunque no en los volúmenes que hubieran estimado, pero es parte de la estrategia de contención para que las empresas se sigan manteniendo en la entidad.

"Ya vendrán los tiempos donde nuevamente estaremos hablando de expansiones y nuevas inversiones. Esperemos que eso venga después de la certeza en la revisión del tratado, a mediados del año”, consideró.