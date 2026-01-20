Otra estocada al T-MEC: EU rompe con el modelo de globalización

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Mientras se intensifica la presión para la revisión del T-MEC en este 2026 y en un momento en el que Canadá se aleja cada vez más de los Estados Unidos, el secretario de Comercio de la Unión Americana, Howard Lutnick, señaló que la “globalización ha fracasado” y Estados Unidos ya le dio vuelta a la página a ese modelo.

Desde el Foro Económico Mundial, celebrado en Davos, y ante líderes políticos de todo el mundo, empresarios, banqueros y representantes del sector privado, Lutnick presentó la posición oficial de Estados Unidos en materia comercial.

“La Administración Trump y yo estamos aquí para dejar algo muy claro: la globalización le ha fallado a Occidente y a Estados Unidos. Es una política fallida... y ha dejado a Estados Unidos atrás”, expuso el secretario Lutnick ante el pleno del Foro Económico Mundial.

De hecho, el funcionario sostuvo que Estados Unidos no volverá a cometer, a su juicio, el error de promover empleos en otros países ni de detonar cadenas de suministro fuera de su territorio. Con esto, se anticipa que cambie más la relación con sus socios de manera regional, como México y Canadá.

Y señaló que Estados Unidos ha decidido cerrar esa etapa.

“Ha terminado de exportar empleos y deslocalizar su futuro (...) Ya no cederemos ante la globalización”, insistió.

En ese sentido, y en medio de lo que para varios analistas y economistas representa el mayor cambio en el orden económico internacional desde la caída de la Unión Soviética, Lutnick sostuvo que la nueva política se articula bajo el principio de “América primero”.

Se trata, dijo, de una administración distinta, decidida a consolidar a Estados Unidos como potencia, incluso a costa de romper equilibrios comerciales que durante años beneficiaron a sus aliados más cercanos.