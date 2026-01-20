Peso pierde mientras aumenta la tensión entre Trump y Europa por Groenlandia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Para este 20 de enero, el peso inicia la sesión con una depreciación de 0.31%, cotizando alrededor de 17.62 pesos por dólar, de acuerdo con datos de Bloomberg.

Durante la sesión nocturna, el tipo de cambio registró un mínimo de 17.56 pesos por dólar y un máximo de 17.6580 pesos por billete verde.

De acuerdo con el análisis matutino de Banco Base, la depreciación del peso obedece principalmente a un incremento en la demanda por coberturas cambiarias y a la compra anticipada de dólares.

A la par, la aversión al riesgo a nivel global continúa en aumento, luego de nuevas amenazas arancelarias del presidente Donald Trump hacia países de la Unión Europea.

Y es que recientemente Trump declaró que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, rechazó su invitación para participar en el llamado Consejo de Paz.

A partir de este desencuentro, el mandatario estadounidense sugirió la posibilidad de imponer un arancel de hasta 200% a los vinos y champagnes franceses.

“Asimismo, hizo pública una conversación privada con Macron, en la que el mandatario francés habría expresado no comprender la postura de Trump respecto a Groenlandia, además de manifestar su interés en reunirse con él durante el Foro Económico Mundial en Davos”, señaló Banco Base.

Macron también ha impulsado que la Unión Europea active el Instrumento Anticoerción, una herramienta que otorga a las autoridades europeas amplias facultades para restringir el acceso al mercado comunitario.