México perdona impuestos a la FIFA, pero el SAT sí cobrará ISR a jugadores en el Mundial 2026

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Aunque es la tercera ocasión en la que México recibe una Copa Mundial varonil de la FIFA, tras 1970 y 1986, y a pesar de que existe un acuerdo para no cobrar impuestos a la FIFA y a las empresas que participan directamente con ella, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) sí aplicará el cobro del Impuesto sobre la Renta (ISR) a los jugadores que disputarán partidos en territorio mexicano durante el Mundial de 2026.

Se trata de los jugadores de España, Corea del Sur, Colombia, Uruguay, Túnez y Japón, quienes, de acuerdo con la Resolución Miscelánea Fiscal 2026, estarán obligados al pago de un ISR del 25%.

La disposición sostiene que las personas físicas residentes en el extranjero que “tengan la calidad de jugadores” deberán cumplir con esta carga fiscal cuando obtengan ingresos derivados de su participación en el torneo.

El cobro aplicará exclusivamente sobre los ingresos que perciban por concepto de “Remuneración Base y Premios en Metálico” pagados por las Asociaciones Miembro de la FIFA durante la competencia que se celebrará en México.

El SAT detalló el mecanismo de cálculo: únicamente se tomará en cuenta la proporción de partidos que tengan lugar en México respecto del total de encuentros en los que participe o sea convocado cada jugador durante toda la competencia mundialista.

A partir de esa proporción, la autoridad fiscal determinará el ISR correspondiente.

El documento emitido por la Secretaría de Hacienda precisa que el impuesto que resulte de este cálculo deberá pagarse, a más tardar, el 19 de agosto de 2026.

El cumplimiento de la obligación podrá realizarse mediante transferencia electrónica, “pago con línea de captura vía Internet, o bien, en efectivo, tarjeta de crédito o débito, o cheque personal”, según lo establecido en la propia resolución.

El acuerdo para no gravar a la FIFA y a las empresas vinculadas al Mundial se arrastra desde negociaciones realizadas en sexenios anteriores, particularmente durante la administración de Enrique Peña Nieto, cuando México buscó asegurar condiciones fiscales favorables para atraer este evento.