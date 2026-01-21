Peso toma fuerza en medio de las amenazas arancelarias de los Estados Unidos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Para este 21 de enero, el peso inicia la sesión con una apreciación de 0.69%, cotizando alrededor de 17.48 pesos por billete verde, de acuerdo con datos de Bloomberg.

Durante la sesión nocturna, el tipo de cambio tocó un máximo de 17.61 y un mínimo de 17.47 pesos por dólar.

La apreciación del peso ocurre a la par de un debilitamiento del dólar estadunidense.

Para el peso, de acuerdo con un análisis de Grupo Monex, están jugando a favor los datos económicos internos.

En particular, destaca el desempeño del consumo en México. El reporte de ventas minoristas correspondiente a noviembre mostró un repunte mensual de 1.0%, así como un crecimiento anual de 4.4%, cifras que contrastan con los registros previos de 0.5% y 3.4%, respectivamente.

“Con lo que superaron a las previsiones del mercado”, subrayó el grupo financiero.

En contraste, de acuerdo con el análisis matutino de Banco Base, la divisa estadounidense se ha visto presionada por la postura comercial proteccionista de Estados Unidos y por las amenazas más recientes de imponer aranceles a países europeos

A ello se suma que existe el temor de que, si Estados Unidos no consigue adquirir el territorio de Groenlandia, el posicionamiento agresivo de la administración de Donald Trump termine por erosionar la credibilidad del país en el cumplimiento de acuerdos internacionales.

Este tipo de señales podría tomarse como "una menor relevancia" del dólar como divisa de reserva.