Kapital, el unicornio bancario mexicano, llega a Davos en un momento clave para la economía nacional

Con un crecimiento de activos de 342.7% anual, una valuación superior a los 1,350 millones de dólares y una rentabilidad sobre capital de 23.6%, Kapital Grupo Financiero llegó al Foro Económico Mundial de Davos como el primer unicornio del sistema bancario mexicano y uno de los actores de mayor expansión dentro de la banca múltiple nacional.

La participación de Kapital en Davos se dio del 19 al 22 de enero de 2026, en el marco del Foro Abierto del World Economic Forum (WEF), bajo el eje temático “Visiones para 2050: El mañana empieza ahora”. Durante esos días, la institución sostuvo reuniones bilaterales, ofreció entrevistas a medios internacionales y participó en paneles de discusión centrados en los desafíos del sistema financiero global y el papel de América Latina en la economía digital.

El arribo de Kapital al encuentro ocurre en un entorno macroeconómico de moderación para México. En 2025, el Producto Interno Bruto creció apenas 0.3%, en un año marcado por el arranque de una nueva administración federal y por un contexto internacional dominado por tensiones comerciales y geopolíticas. Para 2026, los analistas estiman un repunte de 1.3%, con expectativas de mayor dinamismo hacia 2027.

La inversión fija bruta registró una contracción cercana al 7% en 2025, aunque se anticipa una recuperación en 2026 impulsada por mayor gasto público, una posible revisión favorable del T-MEC y un entorno de tasas de interés a la baja. El consumo privado, que representa alrededor del 70% del PIB, se mantuvo como el principal sostén de la economía, con previsiones de crecimiento de entre 2% y 3% para el próximo año.

En materia financiera, la inflación cerró 2025 en 3.69%, dentro del rango objetivo del Banco de México. La tasa de referencia se ubicó en 7.0%, con expectativas de recortes adicionales hasta 6.5% en 2026. El tipo de cambio ha mostrado fortaleza, consolidando al peso mexicano como una de las monedas emergentes más estables.

Es en este escenario donde se inscribe la expansión de Kapital Grupo Financiero. Tras la adquisición de Banco Autofin y, posteriormente, de activos estratégicos de Intercam Grupo Financiero, la institución se ha consolidado como uno de los bancos de mayor crecimiento del sistema financiero.

Al cierre de noviembre de 2025, los activos de Kapital ascendieron a 52,984 millones de pesos, frente a un crecimiento promedio del sistema de apenas 4.0% en el mismo periodo. Este desempeño permitió al banco escalar diez posiciones en el ranking nacional de activos, para ubicarse en el lugar 29.

La cartera de crédito alcanzó 23,717 millones de pesos, con un crecimiento de 4.3 veces en los últimos 12 meses, mientras que el índice de morosidad (IMOR) se mantuvo en 1.9%, una cifra baja para una institución en rápida expansión. A ello se suma una captación de depósitos que creció 346% anual, posicionando a Kapital como el banco con mayor tasa de crecimiento entre sus comparables.

Uno de los hitos más relevantes fue alcanzar rentabilidad en tiempo récord. El retorno sobre capital (ROE) se ubicó en 23.6%, después de haber sido negativo en 2023, reforzando la narrativa de Kapital como un actor disruptivo dentro de la banca tradicional.

En 2025, la institución alcanzó una valuación de 1,350 millones de dólares, convirtiéndose en el primer unicornio mexicano del sistema financiero. Su desarrollo ha estado marcado por la intención de atender un problema estructural persistente en América Latina: la limitada liquidez y los bajos niveles de productividad, particularmente entre pequeñas y medianas empresas.

El modelo de negocio de Kapital se distingue por su carácter digital y por una estrategia de expansión del crédito sustentada en procesos tecnológicos que reducen tiempos y costos operativos. A diferencia de la banca tradicional, la institución apuesta por esquemas de financiamiento rápidos y flexibles, con un énfasis creciente en la eficiencia del activo más que en el pasivo de bajo costo.

Parte de este posicionamiento se explica por el uso intensivo de herramientas como big data, machine learning e inteligencia artificial, aplicadas a la evaluación de riesgos, el cumplimiento normativo y la supervisión interna, áreas clave en un entorno regulatorio cada vez más exigente.

La participación de Kapital en Davos tuvo como uno de sus ejes centrales la intervención de su CEO y cofundador, René Saúl Farro. El directivo participó en el panel “The Future of Banking”, moderado por CNBC International, así como en la sesión “Latin America in the Intelligent Age: A New Path for Growth”, centrada en los retos de la región frente a la automatización, la inteligencia artificial y la productividad financiera. René Saúl Farro. Foto: Especial

Asimismo, René Saúl formó parte del denominado “Panel Financiero” del Almuerzo Sueco, celebrado durante la semana del Foro Económico Mundial, un espacio orientado a fomentar el diálogo, la conectividad y la reflexión entre líderes financieros y empresariales.

René Saúl Farro es licenciado en Administración por la Universidad Iberoamericana y cuenta con estudios de posgrado en Stanford e IE Business School. Con más de dos décadas de trayectoria en el sector financiero, ha impulsado un modelo que combina banca, tecnología e inclusión financiera.

Bajo su liderazgo, Kapital transitó de startup a fintech y posteriormente a banco múltiple, hasta consolidarse en 2025 como Grupo Financiero. Ese mismo año, la empresa fue reconocida por el Foro Económico Mundial como Empresa Pionera Tecnológica y por CNBC en su lista Disruptor 50, además de mantener calificaciones crediticias sólidas por parte de Moody’s (A-.mx, perspectiva estable).

Para René Saúl, la combinación de inteligencia artificial, análisis de datos y una comprensión profunda del cliente resulta clave para cerrar la brecha de financiamiento que históricamente ha limitado el crecimiento de las empresas mexicanas.

En Davos, su mensaje se inserta en una conversación global donde el futuro de la banca ya no se discute únicamente en términos de solidez financiera, sino también de capacidad de adaptación tecnológica, eficiencia operativa y generación de valor social.

