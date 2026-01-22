La inflación de enero es la más alta de la era Sheinbaum y se concentra en ciudades morenistas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el segundo año del gobierno de Claudia Sheinbaum se observó la inflación anual más alta para una primera quincena de enero desde el arranque de su administración.

En los primeros quince días de 2026, de las 20 ciudades del país que reportaron una inflación superior al 4% anual, 13 están gobernadas por Morena, es decir, el 65% del total.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) reportó que en la primera quincena de 2026 la inflación a tasa anual fue de 3.77%, por encima del 3.69% registrado en los primeros quince días de 2025, ya durante el gobierno de Claudia Sheinbaum.

En otras palabras, en la comparación entre los dos arranques de año que han transcurrido bajo esta administración, 2026 es el más caro.

Ese mayor encarecimiento del inicio de 2026 coincidió con una concentración territorial de presiones inflacionarias elevadas en municipios gobernados por Morena, donde los aumentos superaron el umbral del 4% anual.

De hecho, con esos niveles, varias de esas ciudades quedaron por encima del rango compatible con el objetivo de inflación de Banco de México, fijado en 3% con un intervalo de variabilidad de +/- 1 punto porcentual; es decir, un techo de 4%. Lo que se traduce en una mayor presión en el poder adquisitivo de los hogares, justo al inicio del año.

Ranking

En la parte más alta del ranking aparece Chetumal, Quintana Roo, con un aumento anual de 5.68%, el mayor del país en la primera quincena de 2026. Se trata de un municipio gobernado por Morena, encabezado por Yensunni Martínez.

Le sigue Oaxaca, Oaxaca, con un incremento anual de 4.94%, gobernada por el Partido Verde, bajo la presidencia municipal de Ray Chagoya.

En tercer lugar se ubica Tepatitlán, Jalisco, con un aumento anual de 4.87%, gobernada por una coalición PAN-PRI-PRD, encabezada por Miguel Ángel Esquivias. Después aparece Tulancingo, Hidalgo, con 4.70%, municipio gobernado por Morena, con Lorena García Cázares; y más abajo Matamoros, Tamaulipas, con un incremento anual de 4.50%, también bajo una administración de Morena, encabezada por José Alberto Granados Fávila.

En el siguiente bloque se presentan dos ciudades empatadas. Cancún, Quintana Roo, con 4.49%, gobernada por Morena, con Ana Patricia Peralta de la Peña; y Atlacomulco, Estado de México, igualmente con 4.49%, también gobernada por Morena, con Nicolás Martínez Romero.

Continúa Coatzacoalcos, Veracruz, con un aumento anual de 4.47% en la primera quincena de 2026, municipio gobernado por Morena, con el presidente municipal Pedro Miguel Rosaldo García; y enseguida Jacona, Michoacán, con 4.44%, igualmente bajo un gobierno de Morena, encabezado por Isidoro Mosqueda Estrada.

Después aparece Campeche, Campeche, con un aumento anual de 4.43%, gobernada por Movimiento Ciudadano; y el Área Metropolitana de la Ciudad de México, con un incremento de 4.39%, también por encima del umbral del 4%; en donde coinciden los gobiernos morenistas de Delfina Gómez Álvarez y Clara Marina Brugada Molina.

Más abajo, pero todavía con presiones inflacionarias elevadas, se encuentra Guadalajara, Jalisco, con un aumento anual de 4.33%, gobernada por Movimiento Ciudadano, con Verónica Delgadillo García.

Le sigue Tepic, Nayarit, con 4.28%, gobernada por Morena, con Geraldine Ponce; y Aguascalientes, Aguascalientes, con un aumento anual de 4.20%, gobernada por el PAN, con Leonardo Montañez Castro.

En la misma franja aparece San Luis Potosí, San Luis Potosí, con un incremento anual de 4.18%, gobernada por Enrique Francisco Galindo Ceballos, a quien posteriormente se le revocó su expulsión del PRI.

Después se coloca Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con un aumento de 4.09%, bajo un gobierno de Morena encabezado por Ángel Carlos Torres Culebro.

En Toluca, Estado de México, el aumento anual fue de 4.07%, ciudad también gobernada por Morena, con Ricardo Moreno Bastida.

Con 4.06% aparecen Mérida, Yucatán, gobernada por el PAN, con Cecilia Anunciación Patrón Laviada, y Ciudad Juárez, Chihuahua, gobernada por Morena, con Cruz Pérez Cuéllar. Cierra el listado Córdoba, Veracruz, con un aumento anual de 4.05%, municipio gobernado por Morena, con Manuel Alonso Cerezo.