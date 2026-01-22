Peso gana en medio de datos de inflación

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Este 22 de enero, el peso inicia la sesión con una ligera apreciación de 0.01%, al cotizar alrededor de 17.48 pesos por dólar, de acuerdo con datos de Bloomberg.

Durante la sesión nocturna, el tipo de cambio se desplazó en un máximo de 17.50 pesos por dólar y un mínimo de 17.43 pesos por billete verde.

Para Grupo Monex, parte del comportamiento del peso se explica por la publicación de la inflación al consumidor de México correspondiente a la primera quincena de enero.

A tasa quincenal, la inflación se ubicó en 0.31%, luego de haber registrado una caída de 0.02% en la quincena previa.

Al comparar con periodos equivalentes, se observó la inflación quincenal más alta desde 2024.

En su medición anual, la inflación general se aceleró a 3.77%, con lo que se cortó una racha de dos quincenas consecutivas de desaceleración. Aunque el nivel todavía se mantiene dentro del rango objetivo del banco central.

Para el área de análisis de Banco Base, si bien la inflación en México se ha mantenido por debajo del 4% desde la primera quincena de julio de 2024, este comportamiento debe tomarse con cautela.

“Mientras que el componente subyacente, que es el que determina la trayectoria de inflación en el mediano y largo plazo, no muestra señales claras de desaceleración”, sostiene Banco Base.

Bajo este diagnóstico, la institución insistió en que el Banco de México aún no ha concluido el combate contra la inflación.

“Por lo que sería imperante que el Banco mantenga sin cambios su tasa de interés por lo menos en el primer cuatrimestre del año”, señaló.

Dólar débil

La ligera apreciación del peso también ocurre en paralelo a un debilitamiento del dólar estadounidense, impulsado por un nuevo episodio de incertidumbre de política internacional.

El dólar pierde fuerza luego de que el presidente Donald Trump anunciara el lanzamiento de su nuevo “Consejo de Paz”, formalmente establecido como una organización internacional.

Entre los países que aceptaron integrarse y firmaron los documentos correspondientes se encuentran Argentina, Hungría, Bahréin, Marruecos, Turquía, Arabia Saudita, Bulgaria y los Emiratos Árabes Unidos.

“Este Consejo representaría la segunda fase del Plan de Paz en Gaza, con el objetivo de iniciar la reconstrucción del territorio. No obstante, la iniciativa ha generado un amplio rechazo entre varios aliados de Estados Unidos, destacando Francia, Dinamarca y Canadá”, señaló Banco Base.