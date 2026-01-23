Peso gana en medio de confrontación de Estados Unidos y Canadá

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Para este 23 de enero, el peso inició la sesión con una apreciación de 0.20%, cotizando alrededor de 17.44 pesos por dólar, de acuerdo con datos de Bloomberg.

Durante la sesión nocturna, el tipo de cambio registró un máximo de 17.49 y un mínimo de 17.43 pesos por dólar.

Lo anterior ocurre a pesar de que los datos económicos más recientes de México mostraron una caída de la economía en noviembre.

De acuerdo con el análisis de Grupo Monex, el peso se ha visto favorecido principalmente por el debilitamiento del dólar estadounidense, más que por un impulso proveniente del desempeño interno de la economía.

En México, el reporte del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), correspondiente a noviembre, mostró una caída mensual de 0.2%, con cifras desestacionalizadas.

En términos anuales, y con datos originales, el IGAE presentó una caída de 0.1%, confirmando un cierre de año con señales de debilidad en la actividad económica.

Para el área de análisis de Banco Base, la reciente debilidad del dólar responde al regreso de las amenazas arancelarias de Donald Trump.

“Durante el Foro Económico Mundial, Donald Trump mantuvo una postura agresiva en contra de socios comerciales y aliados estratégicos. Esto sigue debilitando la credibilidad del gobierno de Estados Unidos, lo que alimenta la especulación en contra del dólar estadounidense en el corto plazo”, sostuvo Banco Base en su análisis.

Apenas la noche previa, el mandatario anunció en su red social que la Junta de Paz, creada por él, retiraba su invitación a Canadá.

El anuncio se dio después de que el primer ministro canadiense, Mark Carney, se pronunciara en contra de una subordinación a Estados Unidos y tras un acercamiento comercial con China.

De hecho, desde el inicio del segundo periodo de Trump, el dólar ha mostrado una tendencia de debilitamiento, en medio de la posibilidad de nuevos aranceles y una mayor fragmentación del comercio internacional.