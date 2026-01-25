Profeco alerta por posible falla en vehículos Honda: estos son los modelos afectados

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) alertó sobre una posible falla en el pedal de freno para vehículos Honda.

En un comunicado, la dependencia federal compartió el llamado a revisión para 2 mil 515 vehículos.

“La Procuraduría Federal del Consumidor comparte el llamado a revisión que hace Honda de México para las y los propietarios de vehículos Honda, modelo Pilot, año 2023-2025; Acura, modelo MDX, año 2024-2025, y Acura, modelo TLX, año 2024-2025”, destaca el comunicado.

Se trata de 2 mil 515 unidades con posibilidad de que el pivote en el mecanismo del pedal de freno se encuentre fuera de su posición, por lo que las luces de freno traseras podrían permanecer encendidas de forma continua o la función de frenado pudiera verse reducida, detalló la Profeco.

Por esta razón la empresa anunció que inspeccionará el perno del pivote, menciona el comunicado.

“El proveedor contactará vía correo electrónico o de manera telefónica con las personas afectadas y les pedirá que acudan al distribuidor más cercano a su domicilio. De igual manera, pueden consultar el llamando en la liga https://www.honda.mx/recall?section=autos dentro de la página web http://www.honda.mx/.

“Quienes hayan realizado cambio de propietario pueden informar los datos actuales al número 800 368 8500”, detalló la Procuraduría.

La automotriz dispuso como medios de contacto el sitio electrónico http://www.honda.mx/acura y la liga https://www.honda.mx/recall?section=autos.

La campaña para arreglar el desperfecto se mantendrá de manera indefinida, indicó la dependencia.

La Profeco dijo que se mantendrá atenta al cumplimiento del llamado y recuerda sus canales de contacto para orientar a las personas consumidoras: Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y 800 468 8722, así como las redes sociales X: @AtencionProfeco y @Profeco, y Facebook: ProfecoOficial.