Con Sheinbaum al frente, México vuelve a quedar fuera del top 25 para invertir: CEESP. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Que México se haya quedado nuevamente fuera del grupo de los países más atractivos para invertir en 2026, bajo la administración de Claudia Sheinbaum Pardo, coincide, con una inédita caída en el número de empresas formales que operan en el país, consideró el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

A partir de su análisis semanal, el centro de estudios detalló que, en la encuesta anual de directores ejecutivos (Chief Executive Officers, CEO), elaborada por la consultoría PwC con miras a 2026, México volvió a quedar fuera del top 25 de los países más atractivos para invertir.

La caída es una señal persistente que refleja el deterioro del entorno de negocios en México, sostiene el análisis.

“La caída de la inversión refleja en buena medida la decisión que toman los inversionistas en un ambiente de incertidumbre”, se lee en el documento del CEESP.

Además, el centro de estudios subrayó que este resultado también refleja, en parte, la disminución del número de empresas formales que hay en México. De acuerdo con los datos del IMSS, durante 2025 el número de patrones se redujo en 25.6 mil, la mayor disminución históricamente registrada.

Pero la disminución comenzó en 2024, en ese año se perdieron otros 17.9 mil patrones, con lo que, en apenas dos años, cerraron 43 mil 578 empresas formales.

“Es importante considerar que el total de la disminución en el número de patrones se concentra en las empresas micro y pequeñas, que son las más vulnerables a un entorno de mayor incertidumbre por temas de inseguridad y elevados costos laborales, buscando una opción en la informalidad para seguir operando”, sostiene el organismo.

Aunado a este fenómeno, sobresale el deterioro de la percepción en temas como el estado de derecho, la corrupción y la inseguridad; factores que no solo afectan la vida cotidiana, sino que pesan directamente en las decisiones de inversión.

El CEESP sostiene que, este deterioro resulta especialmente preocupante, toda vez que “son factores que afectan la decisión de invertir y por ende inciden en un menor ritmo de crecimiento”.

El organismo subrayó que, en los últimos años, los niveles de confianza se han debilitado de manera significativa, al grado de que México ha perdido terreno en los rankings internacionales que miden estas variables.

En materia de corrupción, por ejemplo, el país se ubicó en el lugar 134 de un total de 143 países, lo que representa un retroceso de 17 posiciones respecto de 2019.