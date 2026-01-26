En arranque económico, Sheinbaum supera a Fox y AMLO, pero se queda corta frente a Peña y Calderón

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-En los primeros once meses de 2025, el desempeño de la economía en la administración de Claudia Sheinbaum Pardo superó a los de Vicente Fox Quesada y de Andrés Manuel López Obrador, pero quedó por debajo del desempeño registrado en el arranque de los gobiernos Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón Hinojosa.

De acuerdo con el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), medido como crecimiento anual acumulado de enero a noviembre, y con cifras desestacionalizadas, la economía mexicana registró un aumento de apenas 0.4% en 2025.

De hecho, el crecimiento de 0.4% es el más bajo para un periodo comparable desde 2020, el año de la pandemia, cuando la economía cayó 8.6%.

Además, si el dato de 2025 se compara contra el primer año completo de gobiernos ya en funciones tras haber tomado posesión, se puede ver que ese crecimiento de 0.4% en el primer año de Sheinbaum sí resulta superior al observado en los arranques de los gobiernos de Fox y López Obrador, ambos marcados por caídas.

Entre enero y noviembre de 2001, durante el primer año de Vicente Fox, la economía enfrentó una caída anual acumulada de 0.9%.

En tanto, en el mismo periodo de 2019, primer año completo de López Obrador, el IGAE registró una caída de 0.4%.

Sin embargo, el gobierno de Sheinbaum quedó por debajo del desempeño observado en el arranque de Enrique Peña Nieto, quien en 2013 logró un crecimiento acumulado de 0.9% en el mismo periodo de referencia.

Aún más lejos quedó del primer año de Felipe Calderón, cuando en 2007 el IGAE acumuló un crecimiento anual de 2.2%.

En términos históricos, no es el peor inicio, pero sí uno de los más débiles, y eso coloca presión adicional sobre una administración que prometió crecimiento con bienestar.

Crecimiento económico

Proceso detalló en enero del año pasado que el sexenio de Andrés Manuel López Obrador tuvo el peor desempeño económico desde el sexenio de Miguel de la Madrid.

Entre 2018 y 2021 el PIB de México perdió 47 mil 86 millones de dólares, de acuerdo con la base de datos y las publicaciones estadísticas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

López Obrador dijo durante su gestión que el decrecimiento que acumuló la economía mexicana desde que él fue presidente se debía a “los efectos devastadores de la pandemia” del covid-19 y a otros factores externos, como la invasión rusa a Ucrania. Pero decía que México “está creciendo más que otros países”.

Los datos y proyecciones de la Cepal revelaron que en los primeros cuatro años de gobierno de López Obrador, México acumuló una caída del PIB de -1.8%, mientras que en ese mismo lapso América Latina creció en promedio 2.5%.

Al inicio del gobierno de López Obrador se presentó el Plan Nacional de Desarrollo de la nueva administración, dichas perspectivas delineaban la estimación macroeconómica hasta el 2025: la promesa del candidato de Morena fue llegar a la meta del crecimiento económico en el sexenio del 4%.

Durante el sexenio de Vicente Fox el crecimiento económico fue de 1.9%, en el mandato de Felipe Calderón se llegó a 1.7%, mientras que Enrique Peña Nieto logró un 2.4%. El mayor dinamismo económico en los últimos 50 años se alcanzó con José López Portillo, logrando un crecimiento sexenal de 6.5%, el presidente Gustavo Díaz Ordaz llegó al 6.2%, mientras que con Luis Echeverría fue de 6%.